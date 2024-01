Hero Dubai Desert Classic Par Scores

Friday At Emirates Golf Club Dubai, United Arab Emirates Purse: $9 million Yardage: 7,428; Par: 72 Second Round Cameron Young,…

Friday

At Emirates Golf Club

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,428; Par: 72

Second Round

Cameron Young, United States 67-64—131 -13 Adrian Meronk, Poland 68-66—134 -10 Andy Sullivan, England 67-67—134 -10 Nicolai Hojgaard, Denmark 68-69—137 -7 Rasmus Hojgaard, Denmark 67-70—137 -7 Richie Ramsay, Scotland 69-68—137 -7 Aaron Cockerill, Canada 71-67—138 -6 Louis De Jager, South Africa 68-70—138 -6 Masahiro Kawamura, Japan 75-63—138 -6 Hao-Tong Li, China 67-71—138 -6 Zander Lombard, South Africa 71-67—138 -6 Mike Lorenzo-Vera, France 72-66—138 -6 Richard Mansell, England 68-70—138 -6 Thorbjorn Olesen, Denmark 68-70—138 -6 Hennie Du Plessis, South Africa 71-68—139 -5 Alex Fitzpatrick, England 69-70—139 -5 Tommy Fleetwood, England 69-70—139 -5 Stephen Gallacher, Scotland 73-66—139 -5 Callum Shinkwin, England 71-68—139 -5 Marcel Siem, Germany 72-67—139 -5 Alejandro Del Rey, Spain 72-68—140 -4 Manuel Elvira, Spain 71-69—140 -4 Adam Scott, Australia 69-71—140 -4 Grant Forrest, Scotland 70-71—141 -3 Julien Guerrier, France 73-68—141 -3 Scott Jamieson, Scotland 69-72—141 -3 Romain Langasque, France 71-70—141 -3 Rory McIlroy, Northern Ireland 71-70—141 -3 Guido Migliozzi, Italy 73-68—141 -3 Lukas Nemecz, Austria 69-72—141 -3 Joaquin Niemann, Chile 69-72—141 -3 Jordan L. Smith, England 74-67—141 -3 Sebastian Soderberg, Sweden 72-69—141 -3 Santiago Tarrio, Spain 71-70—141 -3 Paul Waring, England 74-67—141 -3 Bernd Wiesberger, Austria 74-67—141 -3 Rafa Cabrera Bello, Spain 70-72—142 -2 Ugo Coussaud, France 69-73—142 -2 MJ Daffue, South Africa 71-71—142 -2 Luke Donald, England 71-71—142 -2 Ryan Fox, New Zealand 75-67—142 -2 Brian Harman, United States 71-71—142 -2 Tyrrell Hatton, England 74-68—142 -2 Marcus Helligkilde, Denmark 72-70—142 -2 Soren Kjeldsen, Denmark 68-74—142 -2 Pablo Larrazabal, Spain 73-69—142 -2 Tom McKibbin, Northern Ireland 72-70—142 -2 Niklas Norgaard Moller, Denmark 73-69—142 -2 James Morrison, England 70-72—142 -2 Michael Thorbjornsen, United States 72-70—142 -2 Dale Whitnell, England 73-69—142 -2 Nick Bachem, Germany 73-70—143 -1 Todd Clements, England 73-70—143 -1 Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 68-75—143 -1 Calum Hill, Scotland 72-71—143 -1 Daan Huizing, Netherlands 70-73—143 -1 Maximilian Kieffer, Germany 73-70—143 -1 Nathan Kimsey, England 74-69—143 -1 Jeong-Weon Ko, France 69-74—143 -1 Shubhankar Sharma, India 72-71—143 -1 Connor Syme, Scotland 74-69—143 -1 Jorge Campillo, Spain 74-70—144 E Nacho Elvira, Spain 75-69—144 E Dylan Frittelli, South Africa 74-70—144 E Ricardo Gouveia, Portugal 74-70—144 E Casey Jarvis, South Africa 72-72—144 E Matthew Jordan, England 71-73—144 E Joost Luiten, Netherlands 72-72—144 E Adrian Otaegui, Spain 75-69—144 E Antoine Rozner, France 75-69—144 E Jayden Trey Schaper, South Africa 73-71—144 E Jesper Svensson, Sweden 76-68—144 E Johannes Veerman, United States 71-73—144 E Jeff Winther, Denmark 70-74—144 E

Missed Cut

Matthew Baldwin, England 72-73—145 +1 Chase Hanna, United States 70-75—145 +1 Angel Hidalgo, Spain 71-74—145 +1 Rikuya Hoshino, Japan 74-71—145 +1 Thriston Lawrence, South Africa 75-70—145 +1 Francesco Molinari, Italy 72-73—145 +1 Yannik Paul, Germany 74-71—145 +1 Andrea Pavan, Italy 74-71—145 +1 Marco Penge, England 77-68—145 +1 Matthias Schwab, Austria 72-73—145 +1 Clement Sordet, France 71-74—145 +1 Laurie Canter, England 73-73—146 +2 Daniel Hillier, New Zealand 77-69—146 +2 Marcus Kinhult, Sweden 74-72—146 +2 Espen Kofstad, Norway 75-71—146 +2 Edoardo Molinari, Italy 72-74—146 +2 Kalle Samooja, Finland 73-73—146 +2 Jason Scrivener, Australia 74-72—146 +2 Kevin Tway, United States 72-74—146 +2 Oliver Wilson, England 75-71—146 +2 Sean Crocker, United States 72-75—147 +3 Simon Forsstrom, Sweden 74-73—147 +3 Marcel Schneider, Germany 72-75—147 +3 Matthew Southgate, England 74-73—147 +3 Gunner Wiebe, United States 74-73—147 +3 Adri Arnaus, Spain 75-73—148 +4 Thomas Bjorn, Denmark 76-72—148 +4 Dan Bradbury, England 72-76—148 +4 Kevin Chappell, United States 75-73—148 +4 Matteo Manassero, Italy 76-72—148 +4 Adrien Saddier, France 74-74—148 +4 Tom Vaillant, France 75-73—148 +4 Frederik Kjettrup, Denmark 73-76—149 +5 Fabrizio Zanotti, Paraguay 75-74—149 +5 Julien Brun, France 79-71—150 +6 Jamie Donaldson, Wales 72-78—150 +6 Ewen Ferguson, Scotland 74-76—150 +6 Ross Fisher, England 75-75—150 +6 Gavin Green, Malaysia 77-73—150 +6 Eddie Pepperell, England 77-73—150 +6 Lorenzo Scalise, Italy 76-74—150 +6 Marcus Armitage, England 76-75—151 +7 Adam Blomme, Sweden 75-76—151 +7 David Law, Scotland 74-77—151 +7 Hurly Long, Germany 79-72—151 +7 Wu Ashun, China 78-74—152 +8 Daniel Brown, England 76-76—152 +8 Padraig Harrington, Ireland 73-79—152 +8 Joshua Grenville-Wood, England 75-78—153 +9 Ockie Strydom, South Africa 75-79—154 +10 Jens Dantorp, Sweden 79-78—157 +13 Daniel Gavins, England 81-81—162 +18

