Farmers Insurance Open Scores

Friday

La Jolla, Calif.

a-Torrey Pines – South (Host Course)

7,765 yards; Par 72

b-Torrey Pines – North

7,258 yards; Par 72

Purse: $9 million

Third Round

Note: Tournament is played on two courses.

Stephan Jaeger 68a-64b-73a—205 Nicolai Hojgaard 67a-66b-73a—206 Matthieu Pavon 69b-65a-72a—206 Thomas Detry 66b-68a-73a—207 Trace Crowe 70a-69b-69a—208 Joe Highsmith 70a-67b-71a—208 Jake Knapp 69b-69a-70a—208 Taylor Montgomery 68b-70a-70a—208 Taylor Pendrith 73a-66b-69a—208 Ludvig Aberg 68b-72a-69a—209 Ryan Brehm 71a-70b-68a—209 Parker Coody 71b-67a-71a—209 Tony Finau 69a-66b-74a—209 Emiliano Grillo 67b-69a-73a—209 Maverick McNealy 67b-70a-72a—209 Xander Schauffele 69a-68b-72a—209 Robby Shelton 70a-69b-70a—209 Will Zalatoris 73a-68b-68a—209 Akshay Bhatia 70a-71b-69a—210 Joseph Bramlett 70b-66a-74a—210 Rafael Campos 70a-69b-71a—210 Beau Hossler 68b-70a-72a—210 Nate Lashley 73a-67b-70a—210 Vincent Norrman 68b-71a-71a—210 Patrick Rodgers 73a-64b-73a—210 Sami Valimaki 70b-67a-73a—210 Austin Eckroat 68a-72b-71a—211 Chesson Hadley 67b-70a-74a—211 Nick Hardy 67a-71b-73a—211 Max Homa 70a-70b-71a—211 Aaron Rai 66b-70a-75a—211 Adam Schenk 70a-68b-73a—211 Scott Stallings 68a-69b-74a—211 Sam Stevens 71b-68a-72a—211 Alejandro Tosti 66b-73a-72a—211 Carson Young 70b-69a-72a—211 Kevin Yu 64b-74a-73a—211 Keegan Bradley 73a-68b-71a—212 Patrick Cantlay 65b-73a-74a—212 Mark Hubbard 69b-72a-71a—212 Michael Kim 67b-68a-77a—212 Min Woo Lee 72a-68b-72a—212 Luke List 70a-68b-74a—212 Shane Lowry 66b-73a-73a—212 Ben Martin 73a-67b-72a—212 Tom Whitney 70a-67b-75a—212 Ryo Hisatsune 65b-75a-73a—213 Justin Lower 71b-70a-72a—213 Hideki Matsuyama 66b-71a-76a—213 Hayden Springer 73b-67a-73a—213 Aaron Baddeley 69b-72a-73a—214 Erik Barnes 72a-69b-73a—214 Bronson Burgoon 67b-72a-75a—214 Doug Ghim 69b-70a-75a—214 Chris Gotterup 68b-71a-75a—214 Lanto Griffin 71a-70b-73a—214 Seonghyeon Kim 69a-68b-77a—214 Taylor Moore 70a-71b-73a—214 Justin Rose 69b-71a-74a—214 Harris English 68b-72a-75a—215 Mackenzie Hughes 70b-67a-78a—215 Chandler Phillips 68b-73a-74a—215 Sahith Theegala 72b-68a-75a—215 Dylan Wu 70a-70b-75a—215 Tyson Alexander 70b-69a-77a—216 Zac Blair 69a-68b-79a—216 Jacob Bridgeman 68a-70b-78a—216 Kevin Dougherty 72a-68b-76a—216 Charley Hoffman 70a-67b-79a—216 Tom Hoge 71a-70b-75a—216 Francesco Molinari 70a-69b-77a—216 Ben Silverman 69b-72a-75a—216 Ben Taylor 70b-71a-75a—216 Adrien Dumont De Chassart 68b-73a-76a—217 Chad Ramey 71a-67b-79a—217 Taiga Semikawa 71a-67b-79a—217 Alexander Bjork 72a-66b-80a—218 Brandt Snedeker 70a-70b-78a—218 Justin Suh 67b-74a-79a—220

