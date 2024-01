Dubai Invitational Scores

Thursday At Dubai Creek Dubai, United Arab Emirates Purse: $2.5 million Yardage: 7,059; Par: 71 First Round Rory McIlroy, Northern…

Thursday

At Dubai Creek

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $2.5 million

Yardage: 7,059; Par: 71

First Round

Rory McIlroy, Northern Ireland 30-32—62 Yannik Paul, Germany 32-32—64 Thriston Lawrence, South Africa 32-33—65 Tommy Fleetwood, England 34-32—66 Thorbjorn Olesen, Denmark 34-32—66 Sean Crocker, United States 34-33—67 Nicolai Hojgaard, Denmark 34-33—67 Zander Lombard, South Africa 33-34—67 Adrian Otaegui, Spain 34-33—67 Rasmus Hojgaard, Denmark 35-33—68 Hao-Tong Li, China 33-35—68 Francesco Molinari, Italy 33-35—68 Antoine Rozner, France 31-37—68 Jordan L. Smith, England 34-34—68 Jeff Winther, Denmark 34-34—68 Nacho Elvira, Spain 33-36—69 Ewen Ferguson, Scotland 34-35—69 Julien Guerrier, France 36-33—69 Callum Shinkwin, England 34-35—69 Matthew Baldwin, England 36-34—70 Daniel Brown, England 34-36—70 Jorge Campillo, Spain 36-34—70 Hennie Du Plessis, South Africa 36-34—70 Ryan Fox, New Zealand 33-37—70 Maximilian Kieffer, Germany 34-36—70 Pablo Larrazabal, Spain 34-36—70 Richard Mansell, England 37-33—70 Adrian Meronk, Poland 35-35—70 Guido Migliozzi, Italy 34-36—70 Kalle Samooja, Finland 34-36—70 Matthew Southgate, England 34-36—70 Thomas Bjorn, Denmark 36-35—71 Dan Bradbury, England 35-36—71 Luke Donald, England 36-35—71 Calum Hill, Scotland 38-33—71 Nathan Kimsey, England 34-37—71 Romain Langasque, France 34-37—71 Joost Luiten, Netherlands 35-36—71 Tom McKibbin, Northern Ireland 35-36—71 Sebastian Soderberg, Sweden 36-35—71 Ockie Strydom, South Africa 36-35—71 Marcus Armitage, England 38-34—72 Adri Arnaus, Spain 35-37—72 Todd Clements, England 35-37—72 Daniel Hillier, New Zealand 35-37—72 Richie Ramsay, Scotland 38-34—72 Nick Bachem, Germany 38-35—73 Grant Forrest, Scotland 36-37—73 Hurly Long, Germany 36-37—73 Marcel Siem, Germany 38-35—73 Dale Whitnell, England 33-40—73 Wu Ashun, China 37-37—74 Marcus Helligkilde, Denmark 36-38—74 Connor Syme, Scotland 37-37—74 Oliver Wilson, England 36-38—74 Julien Brun, France 38-37—75 Simon Forsstrom, Sweden 40-35—75 Jens Dantorp, Sweden 39-37—76 Daniel Gavins, England 39-38—77 Ken Weyand, United States 43-44—87

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.