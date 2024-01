Australian Open Results

Tuesday At Melbourne Park Melbourne, Australia Purse: AUD38,923,200 Surface: Hardcourt outdoor MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open…

Tuesday

At Melbourne Park

Melbourne, Australia

Purse: AUD38,923,200

Surface: Hardcourt outdoor

MELBOURNE, AUSTRALIA (AP) _ Results Tuesday from Australian Open at Melbourne Park (seedings in parentheses):

Men’s Singles

First Round

Jiri Lehecka (32), Czech Republic, def. Bernabe Zapata Miralles, Spain, 6-3, 6-2, 6-3.

Cameron Norrie (19), Britain, def. Juan Pablo Varillas, Peru, 6-4, 6-4, 6-2.

Giulio Zeppieri, Italy, def. Dusan Lajovic, Serbia, 6-3, 3-6, 6-3, 7-6 (3).

Arthur Fils, France, def. Jiri Vesely, Czech Republic, 4-6, 7-5, 6-2, 6-3.

Alex Michelsen, United States, def. James McCabe, Australia, 7-6 (5), 3-6, 6-1, 6-2.

Casper Ruud (11), Norway, def. Albert Ramos-Vinolas, Spain, 6-1, 6-3, 6-1.

Arthur Cazaux, France, def. Laslo Djere, Serbia, 6-2, 6-7 (3), 6-2, 3-6, 6-2.

Tallon Griekspoor (28), Netherlands, def. Roman Safiullin, Russia, 2-6, 3-6, 7-6 (3), 6-4, 7-5.

Grigor Dimitrov (13), Bulgaria, def. Marton Fucsovics, Hungary, 4-6, 6-3, 7-6 (1), 6-2.

Max Purcell, Australia, def. Mate Valkusz, Hungary, 3-6, 7-6 (2), 6-4, 7-5.

Lukas Klein, Slovakia, def. Kwon Soon Woo, South Korea, 7-6 (0), 4-6, 7-6 (3), 6-3.

Jack Draper, Britain, def. Marcos Giron, United States, 6-4, 3-6, 4-6, 6-0, 6-2.

Sumit Nagal, India, def. Alexander Bublik (31), Kazakhstan, 6-4, 6-2, 7-6 (5).

Holger Rune (8), Denmark, def. Yoshihito Nishioka, Japan, 6-2, 4-6, 7-6 (3), 6-4.

Tommy Paul (14), United States, def. Gregoire Barrere, France, 6-2, 6-3, 6-3.

Juncheng Shang, China, def. Mackenzie McDonald, United States, 6-3, 1-6, 3-6, 6-4, 6-2.

Thanasi Kokkinakis, Australia, def. Sebastian Ofner, Austria, 7-6 (1), 2-6, 6-7 (4), 6-1, 7-6 (8).

Alexander Zverev (6), Germany, def. Dominik Koepfer, Germany, 4-6, 6-3, 7-6 (3), 6-3.

Lorenzo Sonego, Italy, def. Daniel Evans, Britain, 4-6, 7-6 (8), 6-2, 7-6 (4).

Carlos Alcaraz (2), Spain, def. Richard Gasquet, France, 7-6 (5), 6-1, 6-2.

Women’s Singles

First Round

Sloane Stephens, United States, def. Olivia Gadecki, Australia, 6-3, 6-1.

Daria Kasatkina (14), Russia, def. Peyton Stearns, United States, 6-2, 3-6, 6-2.

Elisabetta Cocciaretto, Italy, def. Lulu Sun, Switzerland, 6-1, 7-5.

Martina Trevisan, Italy, def. Renata Zarazua, Mexico, 4-6, 6-4, 6-2.

Iga Swiatek (1), Poland, def. Sofia Kenin, United States, 7-6 (2), 6-2.

Danielle Collins, United States, def. Angelique Kerber, Germany, 6-2, 3-6, 6-1.

Clara Tauson, Denmark, def. Greet Minnen, Belgium, 7-5, 7-5.

Oceane Dodin, France, def. Zhu Lin (29), China, 6-4, 6-3.

Clara Burel, France, def. Aleksandra Krunic, Serbia, 6-4, 6-1.

Victoria Azarenka (18), Belarus, def. Camila Giorgi, Italy, 6-1, 4-6, 6-3.

Anna Blinkova, Russia, def. Cristina Bucsa, Spain, 6-2, 6-4.

Wang Yafan, China, def. Sorana Cirstea (22), Romania, 0-6, 7-5, 6-2.

Jelena Ostapenko (11), Latvia, def. Kimberly Birrell, Australia, 7-6 (5), 6-1.

Katie Boulter, Britain, def. Yuan Yue, China, 7-5, 7-6 (1).

Emma Navarro (27), United States, def. Wang Xiyu, China, 6-1, 6-7 (5), 7-5.

Zheng Qinwen (12), China, def. Ashlyn Krueger, United States, 3-6, 6-2, 6-3.

Elena Rybakina (3), Kazakhstan, def. Karolina Pliskova, Czech Republic, 7-6 (6), 6-4.

Emma Raducanu, Britain, def. Shelby Rogers, United States, 6-3, 6-2.

Jessica Pegula (5), United States, def. Rebecca Marino, Canada, 6-2, 6-4.

Ajla Tomljanovic, Australia, def. Petra Martic, Croatia, 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Men’s Doubles

First Round

Adrian Mannarino and Quentin Halys, France, def. Julian Cash, Britain, and Robert Galloway, United States, 5-7, 7-5, 6-1.

Maximo Gonzalez and Andres Molteni (6), Argentina, def. Roberto Carballes Baena, Spain, and Pedro Cachin, Argentina, 6-2, 6-2.

Miguel Angel Reyes-Varela, Mexico, and Daniel Altmaier, Germany, def. Stefanos Tsitsipas and Petros Tsitsipas, Greece, 7-5, 7-5.

Nicolas Mahut and Edouard Roger-Vasselin (13), France, def. Tomas Martin Etcheverry and Francisco Cerundolo, Argentina, 6-4, 6-1.

Aleksandar Vukic, Australia, and Nuno Borges, Portugal, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Aleksandr Nedovyesov, Kazakhstan, 6-3, 6-7 (4), 7-6 (7).

Nicolas Barrientos, Colombia, and Rafael Matos, Brazil, def. Robin Haase, Netherlands, and Yuki Bhambri, India, 1-6, 7-6 (8), 7-6 (7).

Zhang Zhizhen, China, and Tomas Machac, Czech Republic, def. Sander Gille and Joran Vliegen (15), Belgium, 6-4, 7-5.

Simone Bolelli and Andrea Vavassori, Italy, def. Romain Arneodo, Monaco, and Tristan-Samuel Weissborn, Austria, 3-6, 6-3, 7-6 (7).

Women’s Doubles

First Round

Ana Bogdan, Romania, and Rebeka Masarova, Spain, def. Ulrikke Eikeri, Norway, and Catherine Harrison, United States, 6-4, 6-4.

Katarzyna Kawa, Poland, and Marta Kostyuk, Ukraine, def. Tatjana Maria, Germany, and Arantxa Rus, Netherlands, 6-0, 6-2.

Anastasia Pavlyuchenkova and Veronika Kudermetova, Russia, def. Yana Sizikova and Anastasia Potapova, Russia, 2-6, 6-2, 6-2.

Kristina Mladenovic and Caroline Garcia, France, def. Bethanie Mattek-Sands, United States, and Wang Xinyu (14), China, 4-6, 7-6 (6), 6-2.

Storm Hunter, Australia, and Katerina Siniakova (3), Czech Republic, def. Yulia Putintseva, Kazakhstan, and Camila Osorio, Colombia, 7-5, 7-5.

Arina Rodionova and Taylah Preston, Australia, def. Astra Sharma and Kaylah McPhee, Australia, 7-6 (4), 7-6 (0).

Taylor Townsend, United States, and Beatriz Haddad Maia (8), Brazil, def. Xu Yifan, China, and Tereza Mihalikova, Slovakia, 7-5, 6-2.

Ekaterina Alexandrova and Anna Kalinskaya, Russia, def. Aldila Sutjiadi, Indonesia, and Miyu Kato (13), Japan, 6-3, 0-6, 7-5.

