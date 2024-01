2024 Pro Bowl Rosters

Sunday, Feb. 4 At Camping World Stadium Orlando, Fla. x-starter AFC OFFENSE Quarterbacks: x-Tua Tagovailoa, Miami; Lamar Jackson, Baltimore; Patrick…

Sunday, Feb. 4 At Camping World Stadium Orlando, Fla. x-starter AFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Tua Tagovailoa, Miami; Lamar Jackson, Baltimore; Patrick Mahomes, Kansas City.

Tight ends: x-Travis Kelce, Kansas City; David Njoku, Cleveland.

Wide Receivers: x-Tyreek Hill, Miami; x-Amari Cooper, Cleveland; Keenan Allen Los Angeles; Ja’Marr Chase, Cincinnati.

Tackles: x-Laremy Tunsil, Houston; x-Dion Dawkins, Buffalo; Terron Armstead, Miami.

Guards: x-Quenton Nelson, Indianapolis; x Joe Thuney, Kansas City; Wyatt Teller, Cleveland (replacement).

Centers: x-Creed Humphrey, Kansas City; Tyler Linderbaum, Baltimore.

Running Backs: x-Raheem Mostert, Miami; James Cook, Buffalo; Derrick Henry, Tennessee.

Fullback: x-Alec Ingold, Miami.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Myles Garrett, Cleveland; x-Maxx Crosby, Las Vegas; Trey Hendrickson, Cincinnati.

Interior Lineman: x-Chris Jones, Kanas City; x-Quinnen Williams, New York; Justin Madubuike, Baltimore.

Outside Linebackers: x-Khalil Mack, LA Chargers; x-Josh Allen, Jacksonville; Jeremiah Owusu-Koramoah, Cleveland (replacement).

Inside/Middle Linebackers: x-Roquan Smith, Baltimore; Patrick Queen, Baltimore.

Cornerbacks: x-Pat Surtain II, Denver; x-Sauce Gardner, NY Jets; Jalen Ramsey, Miami; Denzel Ward, Cleveland.

Free Safety: x-Justin Simmons, Denver; Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh.

Strong Safeties: x-Kyle Hamilton, Baltimore.

SPECIALISTS

Placekicker: Justin Tucker, Baltimore.

Long snapper: Ross Matiscik, Jacksonville.

Punter: AJ Cole, Las Vegas.

Return Specialist: Marvin Mims Jr., Denver.

Special Teamer: Miles Killebres, Pittsburgh.

NFC OFFENSE

Quarterbacks: x-Brock Purdy, San Francisco; Dak Prescott, Dallas; Matthew Stafford, Los Angeles.

Tight Ends: x-George Kittle, San Francisco; Sam LaPorta, Detroit.

Wide Receivers: x-CeeDee Lamb, Dallas; x-A.J. Brown, Philadelphia; Mike Evans, Tampa Bay; Puka Nacua, Los Angeles.

Tackles: x-Trent Williams, San Francisco; x-Lane Johnson, Philadelphia; Penei Sewell, Detroit.

Guards: x-Zack Martin, Dallas; x-Chris Lindstrom, Atlanta; Landon Dickerson, Philadelphia.

Centers: x-Jason Kelce, Philadelphia; Frank Ragnow, Detroit.

Running Backs: x-Christian McCaffrey, San Francisco; x-D’Andre Swift, Philadelphia; Kyren Williams, Los Angeles.

Fullback: x-Kyle Juszczyk, San Francisco.

DEFENSE

Defensive Ends: x-Nick Bosa, San Francisco; x-Montez Sweat, Chicago; Aidan Hutchinson, Detroit.

Interior Lineman: x-Aaron Donald, LA Rams; x-Dexter Lawrence, New York; Javon Hargrave, San Francisco.

Outside Linebackers: x-Micah Parsons, Dallas; x-Danielle Hunter, Minnesota; Haason Reddick, Philadelphia.

Inside/Middle Linebackers: x-Fred Warner, San Francisco; Bobby Wagner, Seattle.

Cornerbacks: x-DaRon Bland, Dallas; x-Charvarius Ward, San Francisco; Jaylon Johnson, Chicago; Devon Witherspoon, Seatle.

Free Safety: x-Jessie Bates, Atlanta.

Strong Safeties: x-Budda Baker, Arizona; Juluis Love, Seattle.

SPECIALISTS

Placekicker: Brandon Aubrey, Dallas.

Long snapper: Andrew DePaola, Minnesota.

Punter: Brian Anger, Dallas.

Return Specialist: Rashid Shaheed, New Orleans.

Special Teamer: Jalen Reeves-Maybin, Detroit.

