2024 NFL Draft Early Entries

April 25-37 in Detroit, Mich. -added after Jan.5 deadline Met the league’s three-year eligibility rule

Ajou Ajou, WR, Garden City CC

Braelon Allen, RB, Wisconsin

Joe Alt, T, Notre Dame

Kiran Amegadjie, T, Yale

Terrion Arnold*, DB, Alabama

Cole Bishop, DB, Utah

Austin Booker, DE, Kansas

Brock Bowers*, TE, Georgia

Jonathon Brooks*, RB, Texas

Arland Bruce*, WR, Oklahoma State

Javon Bullard, DB, Georgia

Calen Bullock*, DB, Southern California

Keon Coleman, WR, Florida State

Junior Colson*, LB, Michigan

Cooper DeJean*, DB, Iowa

Jonah Elliss, DE, Utah

Audric Estimè, RB, Notre Dame

Blake Fisher, T, Notre Dame

Troy Franklin, WR, Oregon

Michael Hall*, DT, Ohio State

Marvin Harrison*, WR, Ohio State

Jaden Hicks, DB, Washington State

Bucky Irving, RB, Oregon

Kalen King, DB, Penn State

Kamari Lassiter, DB, Georgia

J.C. Latham*, T, Alabama

Cam Little, K, Arkansas

J.J. McCarthy*, QB, Michigan

Drake Maye, QB, North Carolina

Amarius Mims, T, Georgia

Adonai Mitchell*, WR, Texas

Malik Nabers, WR, LSU

Ja’Lynn Polk*, WR, Washington

Jackson Powers-Johnson, C, Oregon

Ennis Rakestraw, DB, Missouri

Chop Robinson, DE, Penn State

Roger Rosengarten*, T, Washington

Ja’Tavion Sanders*, TE, Texas

Jaden Shirden, RB, Monmouth (N.J.)

Maason Smith, T, LSU

Carson Steele, RB, UCLA

Kingsley Suamataia, T, BYU

Leonard Taylor, DT, Miami (Fla.)

Brian Thomas, WR, LSU

Jeremiah Trotter*, LB, Clemson

Dallas Turner, LB, Alabama

Sione Vaki, LB, Utah

Trevin Wallace, LB, Kentucky

Nate Wiggins, DB, Clemson

Caleb Williams*, QB, Southern California

James Williams, DB, Miami (Fla.)

Mekhi Wingo, DT, LSU

Xavier Worthy, WR, Texas

Jaylen Wright, RB, Tennessee

Eligible without need for special eligibility

Kamren Kinchens*, DB, Miami (Fla.)

Kool-Aid McKinstry*, DB, Alabama

Byron Murphy*, DT, Texas

Will Shipley, RB, Clemson

