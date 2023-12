Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Dec. 20 EAST Albany (NY) 74, UMass 52 Holy Cross 55, Merrimack 43 Penn St. 101, CCSU 73 Saint…

Wednesday, Dec. 20

EAST

Albany (NY) 74, UMass 52

Holy Cross 55, Merrimack 43

Penn St. 101, CCSU 73

Saint Joseph’s 72, New Hampshire 54

Seton Hall 57, Georgetown 49

Vermont 70, Sacred Heart 64

SOUTH

FIU 73, Chicago St. 55

Georgia 65, Pittsburgh 59

North Florida 55, Winthrop 49

Stetson 78, Valparaiso 62

MIDWEST

DePaul 76, Xavier 55

Ill. Chicago 81, UTEP 65

Purdue 79, Indiana St. 63

SOUTHWEST

Arkansas 60, Illinois 59

FAR WEST

Oregon St. 92, SE Louisiana 69

___

