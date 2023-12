Women’s College Basketball Scores

Monday, Dec. 18 EAST CCSU 69, Colgate 54 Canisius 67, Marist 62 Fairfield 82, Manhattan 58 Niagara 74, St. Peter’s…

Monday, Dec. 18

EAST

CCSU 69, Colgate 54

Canisius 67, Marist 62

Fairfield 82, Manhattan 58

Niagara 74, St. Peter’s 57

Quinnipiac 60, Rider 57

Robert Morris 66, Fairmont St. 55

Siena 61, Mount St. Mary’s 55

Syracuse 78, Cornell 71

UConn 88, Butler 62

West Virginia 77, Wright St. 72

SOUTH

Alabama A&M 80, Chicago St. 43

Charlotte 65, Charleston Southern 60

Davidson 75, UNC-Wilmington 56

East Carolina 65, George Mason 44

FAU 59, UCF 58

Louisiana Tech 77, Cal Baptist 51

Mississippi 64, South Alabama 41

Morehead St. 83, Davis & Elkins 28

Murray St. 89, W. Carolina 79

NC Central 65, UNC-Asheville 63

New Orleans 67, Tarleton St. 59

Norfolk St. 85, High Point 71, OT

Tennessee Tech 77, N. Kentucky 59

Texas St. 67, FIU 61

UNC-Greensboro 56, SC-Upstate 53

W. Kentucky 72, Abilene Christian 68

MIDWEST

Detroit 59, Bellarmine 49

Indiana 109, Evansville 56

Kansas St. 102, Oral Roberts 59

Loyola Chicago 77, SIU-Edwardsville 74

N. Illinois 65, E. Illinois 55

UCLA 77, Ohio St. 71

UMKC 121, Falcons 37

SOUTHWEST

Houston Christian 66, Schreiner 40

Omaha 68, Texas Southern 63

SMU 69, Sam Houston St. 64

Texas A&M 95, MVSU 45

FAR WEST

N. Arizona 80, Pepperdine 62

Saint Mary’s (Cal) 83, Cal St.-East Bay 67

San Jose St. 70, CS Northridge 53

Southern Cal 93, Cal St.-Fullerton 44

W. Colorado 51, Utah St. 49

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.