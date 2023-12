Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 17 EAST Binghamton 64, Coppin St. 52 Bucknell 64, Merrimack 44 Florida St. 76, Drexel 56 Georgetown 60,…

Sunday, Dec. 17

EAST

Binghamton 64, Coppin St. 52

Bucknell 64, Merrimack 44

Florida St. 76, Drexel 56

Georgetown 60, Wake Forest 44

Holy Cross 65, Northeastern 41

James Madison 78, Maine 71

Penn St. 119, St. Francis (Pa.) 43

Temple 85, La Salle 61

Virginia Tech 84, Rutgers 59

SOUTH

Alabama 70, Louisiana-Monroe 54

Belmont 65, Kennesaw St. 54

Chattanooga 52, E. Kentucky 44

ETSU 54, Campbell 39

Florida 115, Gardner-Webb 37

Jacksonville St. 84, Coastal Carolina 72

Kentucky 75, Furman 45

LSU 81, Northwestern St. 36

Marshall 84, Elon 77

Mercer 74, Jacksonville 63

Middle Tennessee 72, Stephen F. Austin 47

Mississippi St. 81, Memphis 63

North Texas 71, Louisiana-Lafayette 48

Radford 62, Queens (NC) 46

Stetson 56, Morgan St. 48

VCU 64, Old Dominion 50

Vanderbilt 72, Lipscomb 50

William & Mary 86, Longwood 49

MIDWEST

Cincinnati 58, S. Indiana 56

Creighton 89, Drake 78

Dayton 83, Ohio Dominican 64

DePaul 98, Alabama St. 69

Iowa St. 105, Troy 68

Marquette 99, Appalachian St. 91

Michigan St. 91, Cent. Michigan 67

Missouri 69, Illinois 66

Nebraska 76, Southern U. 51

Northwestern 86, Bradley 66

Notre Dame 76, Purdue 39

Ohio 65, Indiana St. 62

Toledo 78, Oakland 65

W. Michigan 78, Fort Wayne 76

SOUTHWEST

Arkansas St. 74, UALR 59

Oklahoma St. 76, S. Illinois 58

TCU 68, Lamar 51

FAR WEST

Arizona 91, Arizona St. 52

Gonzaga 83, S. Dakota St. 58

Grand Canyon 65, Idaho 63, OT

Loyola Marymount 64, UC Santa Barbara 57

Montana St. 64, Wyoming 55

New Mexico 71, W. New Mexico 47

Oregon 61, UTSA 48

Portland 83, Willamette 40

Washington St. 95, Houston 48

