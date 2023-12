Women’s College Basketball Scores

Thursday, Dec. 14 EAST Dartmouth 58, Mass.-Lowell 52 Duquesne 89, Longwood 69 Temple 72, Delaware 65 SOUTH Austin Peay 72,…

Thursday, Dec. 14

EAST

Dartmouth 58, Mass.-Lowell 52

Duquesne 89, Longwood 69

Temple 72, Delaware 65

SOUTH

Austin Peay 72, Fisk 64

Campbell 99, Lancaster Bible 28

Chattanooga 72, Lipscomb 62

ETSU 60, UNC-Asheville 51

FIU 65, FAU 62

Furman 73, Elon 47

Georgia Southern 81, Charleston Southern 59

McNeese St. 93, Centenary 46

Mississippi St. 82, Jackson St. 72

Murray St. 98, UALR 79

SMU 69, Louisiana Tech 53

Tennessee Tech 104, Tenn. Wesleyan 43

UNC-Greensboro 66, NC Central 55

Winthrop 65, Georgia St. 60

MIDWEST

Bellarmine 95, Campbellsville-Harrodsburg 44

Bradley 79, Quincy 73

Texas A&M-CC 57, Texas Rio Grande Valley 51

UMKC 57, Alabama A&M 52

SOUTHWEST

Arkansas St. 82, North Alabama 78, OT

Baylor 99, Delaware St. 37

Houston 66, UTSA 64

Oral Roberts 94, Science and Arts 67

Texas St. 72, Denver 46

