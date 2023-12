Women’s College Basketball Scores

Sunday, Dec. 10 EAST Boston College 88, Siena 59 Columbia 79, Wagner 50 Dartmouth 49, Merrimack 45 Duquesne 89, Kent…

Sunday, Dec. 10

EAST

Boston College 88, Siena 59

Columbia 79, Wagner 50

Dartmouth 49, Merrimack 45

Duquesne 89, Kent St. 82, 2OT

Fairfield 77, Fordham 74

Iona 60, Sacred Heart 50

Maryland 71, Northwestern 58

Pittsburgh 94, Lehigh 82

Quinnipiac 66, Holy Cross 63

St. John’s 55, Rhode Island 44

Temple 61, Penn 47

Towson 68, American 60

UMass 64, Mass.-Lowell 52

West Virginia 107, Delaware St. 43

SOUTH

Alabama 69, Samford 39

Alabama A&M 62, SC State 44

Ball St. 67, W. Kentucky 59

Coastal Carolina 73, UNC-Pembroke 49

Duke 82, Florida Gulf Coast 63

ETSU 77, Lees-Mcrae 42

Georgia Tech 94, Georgia St. 70

LSU 83, Louisiana-Lafayette 53

Lipscomb 85, Royals 49

Louisville 73, Kentucky 61

Memphis 69, Southern Miss. 67

Middle Tennessee 63, Tennessee Tech 47

NC State 80, Liberty 67

Queens (NC) 83, Columbia (SC) 62

Richmond 80, Appalachian St. 77, OT

South Florida 105, Gardner-Webb 75

Tennessee 72, E. Kentucky 63

Tulane 67, Howard 52

UConn 76, North Carolina 64

UNC-Greensboro 52, Elon 47

Virginia Tech 85, Radford 40

Wake Forest 51, Norfolk St. 46

Winthrop 77, Carolina 52

MIDWEST

Butler 84, Chicago St. 51

Cincinnati 69, Xavier 47

Cleveland St. 71, Akron 62

Indiana St. 65, SE Missouri 57

Iowa 87, Wisconsin 65

Iowa St. 89, N. Dakota St. 59

Kansas 76, Wichita St. 56

Marquette 64, Illinois St. 62

Michigan 84, Illinois 48

Minnesota 60, Purdue 58

N. Illinois 75, Detroit 66

Ohio St. 94, Penn St. 84, OT

Omaha 92, Peru St. 70

South Dakota 108, Dickinson St. 46

Toledo 65, Loyola (Md.) 35

UMKC 68, W. Illinois 60

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 74, Arkansas 70

Auburn 58, UALR 45

Incarnate Word 57, Tarleton St. 42

Sam Houston St. 114, Texas College 51

TCU 85, Prairie View 41

Tulsa 72, Florida 64

FAR WEST

Creighton 73, Wyoming 61

Loyola Marymount 58, Mustangs 46

New Mexico 68, Hampton 55

San Diego 85, CS Northridge 61

Santa Clara 80, Menlo 39

South Carolina 78, Utah 69

Southern Cal 85, UC Riverside 53

UC Davis 87, Saint Mary’s (Cal) 66

UCLA 95, Florida St. 78

Washington 60, Washington St. 55

___

