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PGA Tour Champions PNC Championships Par Scores

The Associated Press

December 17, 2023, 5:18 PM

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Saturday
At Ritz-Carlton Golf Club
Orlando, Fla.
Yardage: 7,106; Par: 72
Purse: $1.085 million
Final Round
Team Langer, $200,000 60-59—119 -25
Team Duval, $80,000 60-61—121 -23
Team Singh, $57,250 60-62—122 -22
Team Goosen, $50,000 60-63—123 -21
Team Woods, $47,000 64-61—125 -19
Team Kucher, $47,000 57-68—125 -19
Team Daly, $47,000 61-64—125 -19
Team Lehman, $47,000 62-63—125 -19
Team Cink, $47,000 62-63—125 -19
Team Stricker, $44,500 64-64—128 -16
Team Annika, $43,750 62-67—129 -15
Team O’Meara, $43,750 62-67—129 -15
Team Thomas, $42,750 64-66—130 -14
Team Korda, $42,750 64-66—130 -14
Team Leonard, $42,000 64-67—131 -13
Team Price, $41,500 68-64—132 -12
Team Faldo, $41,000 68-35—133 -11
Team Trevino, $40,500 69-66—135 -9
Team Harrington, $40,125 67-70—137 -7
Team Furyk, $40,125 66-71—137 -7

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