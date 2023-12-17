PGA Tour Champions PNC Championships Par Scores

|Saturday
|At Ritz-Carlton Golf Club
|Orlando, Fla.
|Yardage: 7,106; Par: 72
|Purse: $1.085 million
|Final Round
|Team Langer, $200,000
|60-59—119
|-25
|Team Duval, $80,000
|60-61—121
|-23
|Team Singh, $57,250
|60-62—122
|-22
|Team Goosen, $50,000
|60-63—123
|-21
|Team Woods, $47,000
|64-61—125
|-19
|Team Kucher, $47,000
|57-68—125
|-19
|Team Daly, $47,000
|61-64—125
|-19
|Team Lehman, $47,000
|62-63—125
|-19
|Team Cink, $47,000
|62-63—125
|-19
|Team Stricker, $44,500
|64-64—128
|-16
|Team Annika, $43,750
|62-67—129
|-15
|Team O’Meara, $43,750
|62-67—129
|-15
|Team Thomas, $42,750
|64-66—130
|-14
|Team Korda, $42,750
|64-66—130
|-14
|Team Leonard, $42,000
|64-67—131
|-13
|Team Price, $41,500
|68-64—132
|-12
|Team Faldo, $41,000
|68-35—133
|-11
|Team Trevino, $40,500
|69-66—135
|-9
|Team Harrington, $40,125
|67-70—137
|-7
|Team Furyk, $40,125
|66-71—137
|-7
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