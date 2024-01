NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Sunday TENNESSEE at HOUSTON — TENNESSEE: QB Malik Willis, WR…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Sunday

TENNESSEE at HOUSTON — TENNESSEE: QB Malik Willis, WR Kyle Phillips, OL Calvin Throckmorton, TE Trevon Wesco, LB Trevis Gipson, DB Tre Avery, DL Quinton Bohanna. HOUSTON: QB Case Keenum, DE Jonathan Greenard, FB Andrew Beck, T Josh Jones, DT Maliek Collins

ATLANTA at CHICAGO — ATLANTA: TE John Fitzpatrick, DE Joe Gaziano, OT Jovaughn Leglue, DT Tommy Togiai, QB Logan Woodside. CHICAGO: WR Darnell Mooney, RB D’Onta Foreman, DB Quindell Johnson, LB DeMarquis Gates, QB Nathan Peterman, OL Ja’Tyre Carter.

NEW ORLEANS at TAMPA BAY — NEW ORLEANS: QB Jake Haener, DB Cameron Dantzler, RB Kendre Miller, DB Lonnie Johnson, DE Isaiah Foskey, LB Monty Rice. TAMPA BAY: OLB Shaquil Barrett, CB Carlton Davis III, TE Ko Kieft, LB J.J. Russell, DL Deadrin Senat, T Brandon Walton, QB John Wolford.

SAN FRANCISCO at WASHINGTON — SAN FRANCISCO: WR Jauan Jennings, QB Brandon Aellen, S Ji’Ayir Brown, LB Jalen Graham, T Jaylon Moore, TE Ross Dwelley, DT Arik Armstead. WASHINGTON: QB Jacoby Brissett, CB Benjamin St-Juste, CB Kendall Fuller, DE Jalen Harris, T Andrew Wylie, TE Cole Turner, WR Mitchell Tinsley.

CAROLINA at JACKSONVILLE — CAROLINA: CB Troy Hill, CB CJ Henderson, OR Ricky Lee, G Ilm Manning. WR Mike Strachen, WR Terrace Marshall, DE Chris Wormley. JACKSONVILLE: QB Trevor Lawrence, WR Zay Jones, OLB Yasir Abdullah, OL Cole Van Lanen, DT Angelo Blackson.

MIAMI at BALTIMORE — MIAMI: QB Skylar Thompson, WR Jaylen Waddle, RB Raheem Mostert, OL Robert Hunt, TE Tyler Kroft, DE Emmanuel Ogbah. BALTIMORE: QB Malik Cunningham, SS Kyle Hamilton, CB Brandon Stephens, CB Damarion Williams, G Kevin Zeitler, G Sala Aumavae-Laulu, QB Josh Johnson.

NEW ENGLAND at BUFFALO — NEW ENGLAND: SS Jabrill Peppers, QB Nathan Rourke, RB Jamycal Hasty, WR Kayshon Boutte, T Trenton Brown, TE Hunter Henry, DE Sam Roberts. BUFFALO: SS Damar Hamlin, CB Kaiir Elam, OLB Von Miller, G Alec Anderson, NT Linval Joseph.

LAS VEGAS at INDIANAPOLIS — LAS VEGAS: QB Brian Hoyer, RB Josh Jacobs, CB Tyler Hall, C Hroniss Grasu, TE Michael Mayer, TE Zach Gentry, DT Byron Young. INDIANAPOLIS: DT Adetomiwa Adebawore, C Jack Anderson, S Henry Black, LB Cameron McGrone, CB Kenny Moore II, RB Zack Moss.

LOS ANGELES RAMS at NEW YORK GIANTS — LOS ANGELES: CB Tre’Vius Tomlinson, RB Zach Evans, OLB Ochaun Mathis, T Alaric Jackson, DE Earnest Brown. NEW YORK: WR Parris Campbell, CB Deonte Banks, S Gervarrius Owens, OLB Benton Whitley, C Sean Harlow, WR Dennis Houston, DT Timmy Horne.

ARIZONA at PHILADELPHIA — ARIZONA: S Qwuantrezz Knight, LB Trevor Nowaske, G Carter O’Donnell, OT Dennis Daley, TE Blake Whiteheart, DE Cam Thomas. PHILADELPHIA: QB Tanner Mckee, CB Darius Slay, CB Bradley Roby, LB Zach Cunningham, OL Tyler Steen, DT Marlon Tuipulotu.

