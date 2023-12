NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 16 Sunday INDIANAPOLIS COLTS at ATLANTA FALCONS — INDIANAPOLIS:…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 16 Sunday

INDIANAPOLIS COLTS at ATLANTA FALCONS — INDIANAPOLIS: C Jack Anderson, CB Darrell Baker, DT Eric Johnson, RB Zack Moss, LB Segun Olubi, WR Michael Pittman, OT Braden Smith. ATLANTA: TE John FitzPatrick, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, OT Kaleb McGary, P Pat O’Donnell, DT Tommy Togiai, QB Logan Woodside.

GREEN BAY PACKERS at CAROLINA PANTHERS — GREEN BAY: WR Christian Watson, WR Jayden Reed, S Darnell Savage, OL Caleb Jones, LB Brenton Cox Jr., DB Robert Rochell. CAROLINA: CB CJ Henderson, OT Ricky Lee, LB Eku Leota, WR Terrace Marshall, WR Mike Strachan, DE Chris Wormley.

CLEVELAND BROWNS at HOUSTON TEXANS — CLEVELAND: CB Kahlef Hailassie, LB Jordan Kunaszyk, DE Isaiah McGuire, DE Ogbonnia Okoronkwo, S Juan Thornhill, LB Anthony Walker, C Luke Wypler. HOUSTON: DE Will Anderson, LB Blake Cashman, OG Josh Jones, QB C.J. Stroud, DT Teair Tart.

DETROIT LIONS at MINNESOTA VIKINGS — DETROIT: LB Derrick Barnes, CB Steven Gilmore, WR Antoine Green, QB Hendon Hooker, CB Jerry Jacobs, DT Brodric Martin, TE Brock Wright. MINNESOTA: S Lewis Cine, QB Joshua Dobbs, CB Byron Murphy, TE Nick Muse, WR Jalen Nailor, OT Brian O’Neill, OG Chris Reed.

WASHINGTON COMMANDERS at NEW YORK JETS — WASHINGTON: DE Andre Jones, B Kyu Blu Kelly, C Tyler Larsen, OG Nolan Laufenberg, OT Charles Leno, RB Brian Robinson, WR Mitchell Tinsley. NEW YORK: FB Nick Bawden, OT Duane Brown, WR Randall Cobb, OT Austin Deculus, CB Bryce Hall, QB Aaron Rodgers, QB Zach Wilson.

SEATTLE SEAHAWKS at TENNESSEE TITANS — SEATTLE: WR Dee Eskridge, CB Devon Witherspoon, S Jamal Adams, LB Frank Clark, OT McClendon Curtis, OT Raiqwon O’Neal, De Myles Adams. TENNESSEE: OG Daniel Brunskill, QB Will Levis, DE TK McLendon, CB Sean Murphy-Bunting, WR Kyle Philips, S K’Von Wallace, TE Trevon Wesco.

