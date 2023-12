NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 14 Sunday MINNESOTA VIKINGS at LAS VEGAS RAIDERS —…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 14 Sunday

MINNESOTA VIKINGS at LAS VEGAS RAIDERS — MINNESOTA: OT Hakeem Adeniji, S Lewis Cine, QB Jaren Hall, OG Ed Ingram, TE Nick Muse. LAS VEGAS: LB Amari Burney, TE Jesper Horsted, QB Brian Hoyer, OT Kolton Miller, LB Malik Reed, DT Nesta Jade Silvera, DT Byron Young.

SEATTLE SEAHAWKS at SAN FRANCISCO 49ERS — SEATTLE: QB Geno Smith, WR D’Wayne Eskridge, LB Frank Clark, T McClendon Curtis, T Raiqwon O’Neal, CB Tre Brown, LB Patrick O’Connell. SAN FRANCISCO: QB Brandon Allen, DT Arik Armstead, DE Robert Beal, OG Spencer Burford, TE Ross Dwelley, CB Darrell Luter, RB Elijah Mitchell.

