NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg Penn St. 12 686 2679 223.2 Michigan 13 728 3116 239.7 Ohio St. 12 757 3119 259.9 Ohio 13 738 3556 273.5 Iowa 13 896 3572 274.8 Air Force 13 737 3610 277.7 Clemson 12 746 3344 278.7 Notre Dame 12 765 3395 282.9 Texas A&M 12 707 3540 295.0 Georgia 13 796 3838 295.2 SMU 13 868 3894 299.5 UCLA 13 846 3920 301.5 Nebraska 12 788 3642 303.5 Florida St. 13 849 3974 305.7 Utah 13 766 3993 307.2 Louisville 13 783 3995 307.3 Troy 14 907 4316 308.3 Alabama 13 824 4073 313.3 South Alabama 13 812 4074 313.4 Rutgers 12 754 3764 313.7 Ball St. 12 732 3784 315.3 Oregon 13 841 4164 320.3 N. Illinois 13 813 4180 321.5 Texas 13 830 4182 321.7 Virginia Tech 12 746 3866 322.2 NC State 12 729 3882 323.5 Miami 12 748 3889 324.1 Bowling Green 12 749 3958 329.8 Toledo 13 867 4290 330.0 Miami (Ohio) 14 934 4626 330.4 Wisconsin 12 803 3976 331.3 Tulane 13 847 4334 333.4 James Madison 13 875 4360 335.4 Akron 12 776 4027 335.6 Maryland 12 817 4043 336.9 Oregon St. 12 771 4081 340.1 Northwestern 13 862 4430 340.8 Arizona 12 776 4091 340.9 East Carolina 12 780 4097 341.4 Missouri 12 770 4164 347.0 Tennessee 12 816 4184 348.7 Iowa St. 12 838 4191 349.2 Mississippi St. 12 789 4207 350.6 Kentucky 12 800 4229 352.4 Duke 13 890 4585 352.7 Jacksonville St. 13 951 4586 352.8 San Jose St. 13 845 4592 353.2 Navy 12 768 4244 353.7 Liberty 13 840 4635 356.5 Arkansas 12 755 4286 357.2 Wyoming 12 833 4323 360.2 Auburn 12 765 4333 361.1 Pittsburgh 12 810 4339 361.6 Army 12 743 4370 364.2 Buffalo 12 760 4402 366.8 UTSA 13 926 4798 369.1 Rice 12 791 4439 369.9 Kansas St. 12 779 4444 370.3 Fresno St. 13 901 4821 370.8 Mississippi 12 843 4463 371.9 Minnesota 12 746 4486 373.8 Charlotte 12 769 4490 374.2 Marshall 13 890 4899 376.8 Kansas 12 795 4531 377.6 Illinois 12 858 4539 378.2 Coastal Carolina 13 853 4934 379.5 Appalachian St. 14 924 5314 379.6 Syracuse 13 925 4947 380.5 Purdue 12 801 4585 382.1 Florida 12 711 4587 382.2 West Virginia 12 788 4611 384.2 Louisiana-Lafayette 13 963 5004 384.9 Boise St. 14 892 5392 385.1 Hawaii 13 813 5009 385.3 Wake Forest 12 794 4640 386.7 UTEP 12 765 4643 386.9 Washington St. 12 824 4673 389.4 Michigan St. 12 806 4682 390.2 Oklahoma 12 871 4683 390.2 Kent St. 12 775 4687 390.6 Texas Tech 13 921 5084 391.1 UCF 13 883 5084 391.1 Boston College 12 717 4696 391.3 Old Dominion 13 977 5097 392.1 Indiana 12 813 4719 393.2 W. Michigan 12 773 4721 393.4 New Mexico St. 15 966 5905 393.7 Sam Houston St. 12 805 4733 394.4 Middle Tennessee 12 864 4747 395.6 South Carolina 12 863 4748 395.7 Georgia Southern 13 850 5149 396.1 Arizona St. 12 800 4762 396.8 Washington 13 929 5160 396.9 FAU 12 889 4768 397.3 E. Michigan 13 900 5219 401.5 UNLV 13 861 5226 402.0 Cincinnati 12 725 4833 402.8 North Carolina 12 882 4865 405.4 San Diego St. 12 793 4883 406.9 Cent. Michigan 12 771 4885 407.1 New Mexico 12 727 4890 407.5 TCU 12 867 4900 408.3 Uconn 12 798 4902 408.5 LSU 12 808 4910 409.2 Virginia 12 812 4911 409.2 California 13 941 5364 412.6 Texas State 12 849 4972 414.3 Colorado St. 12 873 4975 414.6 BYU 12 847 5012 417.7 Louisiana Tech 12 824 5018 418.2 W. Kentucky 13 940 5459 419.9 Southern Miss. 12 749 5049 420.8 Baylor 12 768 5056 421.3 Memphis 12 819 5056 421.3 Houston 12 851 5087 423.9 Georgia St. 13 879 5529 425.3 Umass 12 754 5124 427.0 South Florida 13 926 5622 432.5 Utah St. 13 973 5630 433.1 UAB 12 846 5221 435.1 FIU 12 876 5240 436.7 Georgia Tech 13 903 5682 437.1 Southern Cal 12 853 5266 438.8 Temple 12 840 5296 441.3 Oklahoma St. 13 895 5740 441.5 Nevada 12 770 5314 442.8 Arkansas St. 13 936 5767 443.6 Tulsa 12 811 5336 444.7 Louisiana-Monroe 12 887 5362 446.8 Colorado 12 868 5440 453.3 Vanderbilt 12 834 5459 454.9 Stanford 12 844 5540 461.7 North Texas 12 872 5717 476.4

