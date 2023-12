NCAA FBS Individual Punt Returns

Punt Returns G PRYd Yds Avg S.Morgan, Michigan 13 1 87 87.0 J.Williams, Army 7 1 57 57.0 M.Coleman, San…

Punt Returns

G PRYd Yds Avg S.Morgan, Michigan 13 1 87 87.0 J.Williams, Army 7 1 57 57.0 M.Coleman, San Jose St. 11 3 137 45.7 R.Odunze, Washington 13 2 87 43.5 K.Tarnue, Jacksonville St. 13 1 38 38.0 L.Fouonji, Texas Tech 13 1 33 33.0 K.Nelson, South Carolina 10 1 32 32.0 S.Bolden, Oregon St. 12 3 93 31.0 S.Vanhorse, James Madison 1 2 60 30.0 L.Allen, Syracuse 12 3 82 27.3 T.Wilson, Kansas 11 3 82 27.3 S.Laister, Tulane 13 1 27 27.0 D.Irvin, UNLV 6 2 52 26.0 P.Stevenson, Rice 12 1 26 26.0 A.Ward, Arizona 12 1 25 25.0 H.Reed, Army 9 1 24 24.0 N.Roach, Akron 8 1 24 24.0 K.Wilson, Texas State 12 2 47 23.5 T.Burgess, UTEP 11 3 67 22.3 M.Hight, Vanderbilt 11 1 22 22.0 C.Downs, Alabama 13 4 87 21.8 G.Bernard, Washington 12 2 43 21.5 J.Cobbs, Louisiana Tech 7 1 21 21.0 C.Vigers, Louisiana-Monroe 11 1 21 21.0 Z.Branch, Southern Cal 11 15 309 20.6 P.Bowen, Oklahoma 12 1 20 20.0 A.McGary, Bowling Green 11 1 20 20.0 L.Wester, FAU 12 14 278 19.9 M.Price, Texas Tech 10 10 196 19.6 D.Brown, Syracuse 12 2 39 19.5 K.Higgins, San Jose St. 7 1 19 19.0 K.Robinson, Appalachian St. 14 2 37 18.5 B.Longwell, Vanderbilt 12 1 18 18.0 R.Shelley, Georgia Tech 11 1 18 18.0 X.Worthy, Texas 13 20 358 17.9 A.Gould, Oregon St. 11 6 105 17.5 J.Allen, Toledo 1 1 17 17.0 B.Brown, Kentucky 12 3 51 17.0 T.Coleman, Texas State 12 1 17 17.0 A.Evans, Georgia 6 2 34 17.0 E.Mau, Minnesota 12 1 17 17.0 B.Sheppert, Kent St. 12 1 17 17.0 C.Sandy, Nevada 10 7 118 16.9 X.Weaver, Colorado 11 8 132 16.5 J.De Jesus, UNLV 13 16 257 16.1 E.Butler, San Diego St. 11 1 16 16.0 J.Cephus, UTSA 12 1 16 16.0 B.Gerena, Army 12 1 16 16.0 A.Huzzie, North Carolina 11 7 112 16.0 K.Scott, Auburn 9 12 188 15.7 J.Cameron, Baylor 12 13 201 15.5 J.Brown, Sam Houston St. 12 1 15 15.0 G.Clayton, LSU 12 3 45 15.0 R.Joseph, Miami 9 2 30 15.0 S.Loyal, Rutgers 12 1 15 15.0 K.Pupunu, Hawaii 13 1 15 15.0 A.Thompson, Iowa 7 1 15 15.0 M.Wilson, Purdue 5 1 15 15.0 T.Brown, Clemson 12 5 74 14.8 D.Hardy, Penn St. 10 17 248 14.6 D.Williams, Tennessee 12 18 259 14.4 A.Smith, Texas A&M 12 20 285 14.2 C.Boivin, Michigan 12 1 14 14.0 K.Campbell, Rice 10 1 14 14.0 J.Faison, Notre Dame 6 2 28 14.0 D.Jaquez, Syracuse 6 1 14 14.0 C.Stone, Hawaii 11 1 14 14.0 D.Thomas, Charlotte 12 1 14 14.0 J.Richardson, TCU 12 6 83 13.8 T.Holloway, Virginia Tech 12 19 258 13.6 Z.Dobson, Middle Tennessee 10 8 108 13.5 J.Nicholas, LSU 9 2 27 13.5 T.Horton, Colorado St. 12 11 147 13.4 Z.Card, Oregon St. 4 1 13 13.0 C.Daniels, Liberty 13 1 13 13.0 T.Etienne, Florida 11 2 26 13.0 L.Grimm, Kansas 12 1 13 13.0 M.Hill, South Florida 11 1 13 13.0 T.Locklin, Kansas 11 1 13 13.0 C.Marhsall, Georgia St. 10 1 13 13.0 D.Wade, Mississippi 12 1 13 13.0 C.McDonald, Miami (Ohio) 13 18 229 12.7 C.Davis, San Diego St. 12 2 25 12.5 D.Malone, San Diego St. 12 3 37 12.3 J.Jackson, Tulane 10 9 110 12.2 L.Bond, Boston College 12 5 61 12.2 B.Mortimer, Louisiana-Monroe 9 5 61 12.2 K.Coleman, Florida St. 12 25 300 12.0 H.El-Zayat, E. Michigan 12 12 144 12.0 C.Jenkins, UNLV 13 1 12 12.0 M.Knight, Old Dominion 10 1 12 12.0 M.Taaffe, Texas 13 1 12 12.0 W.Yates, UCF 11 1 12 12.0 H.Rutledge, Charlotte 10 12 143 11.9 J.Jones, Maryland 12 7 82 11.7 Z.Thomas, Mississippi St. 11 14 163 11.6 I.Williams, Illinois 12 11 127 11.5 J.Brown, Coastal Carolina 12 6 69 11.5 Q.Redding, Minnesota 12 4 46 11.5 C.DeJean, Iowa 10 21 241 11.5 J.Sarratt, James Madison 12 17 195 11.5 R.Pearsall, Florida 12 11 126 11.5 I.Sategna, Arkansas 12 16 180 11.2 K.Benjamin, Tulsa 12 6 67 11.2 T.Mims, Southern Miss. 12 15 167 11.1 D.Blaylock, Georgia Tech 11 8 89 11.1 G.Bryant, Oregon 13 1 11 11.0 C.Jones, Army 11 3 33 11.0 G.Larvadain, Miami (Ohio) 10 5 55 11.0 J.Lewis, Mississippi St. 12 1 11 11.0 S.Porter, Kansas St. 11 1 11 11.0 C.Tyree, Notre Dame 12 11 119 10.8 R.Daniels, SMU 13 24 257 10.7 J.Watkins, Mississippi 12 10 107 10.7 K.Wetjen, Iowa 13 6 64 10.7 M.Salerno, Notre Dame 4 2 21 10.5 J.Coit, NC State 12 16 166 10.4 D.Sheffield, Washington St. 2 3 31 10.3 X.White, Texas Tech 13 3 31 10.3 M.Mews, Georgia 13 20 205 10.2 D.Patterson, FIU 12 13 132 10.2 C.Jackson, Arkansas St. 12 16 161 10.1 S.Fresch, Rice 12 15 150 10.0 J.Gill, Fresno St. 13 1 10 10.0 C.Lacy, South Alabama 12 21 210 10.0 T.Lee, Georgia Southern 10 1 10 10.0 M.McWilliams, UAB 12 6 60 10.0 D.Robinson, Southern Cal 9 1 10 10.0 A.Williams, Liberty 12 1 10 10.0 W.Sheppard, Vanderbilt 12 9 89 9.9 T.Morin, Wake Forest 12 15 148 9.9 T.Morris, Michigan 13 9 88 9.8 M.Davis, Utah St. 11 26 250 9.6 Z.Abdus-Salaam, W. Michigan 12 5 48 9.6 D.Edwards, Colorado 12 2 19 9.5 J.Calhoun, Duke 12 15 142 9.5 X.Townsend, UCF 11 15 142 9.5 V.Anthony, Wisconsin 12 9 85 9.4 M.Stovall, Arizona St. 12 9 85 9.4 T.Johnson, Oregon 13 19 178 9.4 E.Lewis, South Carolina 8 3 28 9.3 K.Rutkiewicz, N. Illinois 6 4 37 9.2 E.Brooks, Fresno St. 13 19 174 9.2 A.Anderson, Temple 11 2 18 9.0 J.Dallas, Georgia Southern 11 1 9 9.0 C.Dike, Wisconsin 11 12 108 9.0 T.Fields, Sam Houston St. 11 1 9 9.0 D.Fleming, Tulane 11 2 18 9.0 D.Hutchinson, Louisville 11 1 9 9.0 E.Allen, Sam Houston St. 10 11 98 8.9 A.Hassan, Navy 12 20 176 8.8 L.Burden, Missouri 12 8 70 8.8 J.Noel, Iowa St. 11 14 119 8.5 T.Sheffield, Purdue 11 15 127 8.5 J.Brady, New Mexico St. 15 11 93 8.5 S.Harris, Louisiana Tech 12 28 234 8.4 D.Pardridge, N. Illinois 11 7 58 8.3 P.Fox, West Virginia 12 18 145 8.1 K.English, Michigan 6 1 8 8.0 A.Fisher, James Madison 12 1 8 8.0 G.Holani, Boise St. 8 1 8 8.0 R.Montgomery, Cincinnati 8 2 16 8.0 A.Sambucci, W. Michigan 9 2 16 8.0 J.Stevens, Buffalo 12 1 8 8.0 C.Carpenter, UTSA 11 14 111 7.9 D.Maddox, Toledo 11 10 78 7.8 K.Drake, Memphis 11 14 109 7.8 J.Thaw, Michigan 13 14 106 7.6 J.Jacobs, Arizona St. 5 2 15 7.5 J.Walley, Mississippi St. 7 2 15 7.5 J.Williams, Boston College 10 6 45 7.5 D.Adams, Syracuse 10 16 119 7.4 J.Hatfield, East Carolina 12 13 96 7.4 J.Mack, Charlotte 11 9 66 7.3 K.Hood, Georgia Southern 13 25 182 7.3 B.Green, Liberty 12 8 58 7.2 L.Loya, UCLA 13 17 123 7.2 M.Shaw, San Diego St. 10 14 101 7.2 I.Paige, Old Dominion 11 11 79 7.2 M.Fleming, Houston 11 13 93 7.2 D.Carter, Indiana 12 2 14 7.0 K.Crawford, Texas 12 1 7 7.0 J.Davis, East Carolina 4 1 7 7.0 C.Filkins, Stanford 8 2 14 7.0 S.Hagans, Duke 12 1 7 7.0 J.Manjack, Houston 10 1 7 7.0 J.Norwood, San Jose St. 10 1 7 7.0 D.Williams, Louisiana Tech 11 1 7 7.0 J.Embry, Bowling Green 11 16 111 6.9 G.Freeman, Oklahoma 12 18 124 6.9 L.Floriea, Kent St. 12 13 89 6.8 T.Henry, Michigan St. 12 13 89 6.8 B.Farrell, Stanford 12 5 34 6.8 J.McGowan, Vanderbilt 12 5 34 6.8 K.Saunders, Penn St. 11 13 88 6.8 I.Ross, Umass 9 12 80 6.7 M.Pittman, Utah 2 5 33 6.6 R.Murphy, Old Dominion 13 7 46 6.6 C.Crooms, Minnesota 12 2 13 6.5 J.Earle, TCU 12 6 39 6.5 I.Hamilton, Washington St. 12 6 39 6.5 H.Greene, Clemson 10 14 90 6.4 J.Lane, Virginia Tech 11 5 31 6.2 C.Ross, Uconn 12 5 31 6.2 K.McKinstry, Alabama 13 14 86 6.1 R.Cook, Buffalo 12 9 55 6.1 T.Battle, TCU 11 1 6 6.0 H.Beatty, Illinois 12 1 6 6.0 M.Bellon, UTEP 5 4 24 6.0 S.Bracey, Cent. Michigan 11 3 18 6.0 W.Draeger, San Diego St. 12 1 6 6.0 J.Joiner, Jacksonville St. 13 3 18 6.0 M.Muhammad, Texas A&M 11 4 24 6.0 J.Smith, New Mexico St. 5 7 42 6.0 J.Thomas, Middle Tennessee 11 1 6 6.0 J.Cowing, Arizona 12 11 65 5.9 J.Ballard, Ohio St. 11 8 47 5.9 S.McBride, Hawaii 13 12 69 5.8 A.Henning, Northwestern 11 8 45 5.6 X.Restrepo, Miami 12 7 39 5.6 T.McMillan, Arizona 12 2 11 5.5 D.Wells, Oregon St. 2 2 11 5.5 J.Kilgore, South Carolina 12 9 49 5.4 P.Brooks, Kansas St. 12 14 76 5.4 B.Golden, Akron 12 16 86 5.4 J.Bernard, Louisiana-Lafayette 13 17 89 5.2 R.Burns, North Texas 12 9 47 5.2 J.Barber, Troy 13 16 83 5.2 K.Moore, Auburn 10 7 36 5.1 D.Cambre, Louisiana-Lafayette 13 1 5 5.0 J.Gray, NC State 10 1 5 5.0 G.Jackson, Washington 7 2 10 5.0 M.Jackson, Southern Cal 9 5 25 5.0 J.Pritchett, South Alabama 12 1 5 5.0 M.Salopek, Miami (Ohio) 14 1 5 5.0 B.Smith, Miami 12 1 5 5.0 T.Smith, UTEP 5 1 5 5.0 R.Williford, Charlotte 11 1 5 5.0 M.Devonshire, Pittsburgh 12 21 102 4.9 D.Wright, Temple 11 12 58 4.8 D.Boston, Washington 12 6 28 4.7 T.Howell, Louisiana-Monroe 12 3 14 4.7 T.Tracy, Purdue 11 3 14 4.7 A.Williams, Clemson 5 3 14 4.7 P.Kingston, BYU 12 11 51 4.6 S.Harrison, Virginia 10 8 37 4.6 J.Hunter, California 13 7 32 4.6 B.Presley, Oklahoma St. 13 9 41 4.6 K.Coleman Jr., Louisville 13 26 117 4.5 B.Graves, Coastal Carolina 11 2 9 4.5 T.Pena, Syracuse 1 2 9 4.5 M.Matthews, Utah 12 17 75 4.4 D.Kinamon, Air Force 7 5 22 4.4 S.Atkins, South Florida 12 16 70 4.4 C.Cooley, Wyoming 12 8 34 4.2 J.Wimberly, Cent. Michigan 9 12 50 4.2 S.Galban, Jacksonville St. 13 12 49 4.1 J.Barden, Georgia Southern 7 1 4 4.0 J.Brooks, Alabama 8 1 4 4.0 J.Davis-Robinson, SMU 12 1 4 4.0 C.Dawn, Texas State 6 1 4 4.0 J.Foster, Toledo 1 1 4 4.0 J.Hester, FAU 6 1 4 4.0 B.Kemp, Nebraska 11 6 24 4.0 B.Lovelace, Pittsburgh 11 1 4 4.0 J.Newton, Toledo 13 1 4 4.0 K.Nishigaya, Hawaii 13 1 4 4.0 D.Stanley, Iowa St. 12 1 4 4.0 J.Vandeross, Toledo 13 1 4 4.0 S.Wiglusz, Ohio 12 1 4 4.0 E.Nation, Nebraska 7 6 23 3.8 T.Still, Maryland 10 5 19 3.8 H.Nyberg, BYU 12 11 41 3.7 K.Hutchinson, W. Kentucky 13 11 40 3.6 J.Hobert, Texas State 10 9 32 3.6 C.Penry, Boise St. 4 2 7 3.5 E.Davies, Virginia 9 7 24 3.4 N.Smith, Sam Houston St. 12 7 24 3.4 E.Egbuka, Ohio St. 9 7 23 3.3 T.Robinson, Kentucky 12 4 13 3.2 A.Brown, South Carolina 9 1 3 3.0 S.Cobbs, Boise St. 9 4 12 3.0 J.Fleming, Ohio St. 12 1 3 3.0 D.Goffney, Colorado St. 11 1 3 3.0 D.Hampton, Washington 13 1 3 3.0 M.Hook, Toledo 10 1 3 3.0 M.Howell, Middle Tennessee 12 1 3 3.0 A.Huggins-Bruce, Louisville 13 2 6 3.0 C.Jordan, Indiana 4 1 3 3.0 T.Keaton, Marshall 11 4 12 3.0 R.Linder, Arkansas St. 11 1 3 3.0 K.Medrano, UCLA 13 1 3 3.0 D.Ross, Troy 13 1 3 3.0 A.Sowinski, Purdue 6 1 3 3.0 K.Stewart, Middle Tennessee 8 1 3 3.0 J.Whittington, Texas 13 1 3 3.0 T.Walton, Ohio 12 13 37 2.8 B.Smith, Cincinnati 12 13 36 2.8 R.Rochelle, Rutgers 12 3 8 2.7 Q.Magwood, Ball St. 12 10 26 2.6

