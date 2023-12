ISPS Handa Australian Open Par Scores

Friday Sydney a-The Lakes (Host Course) 6,899 yards; Par 72 b-The Australian Golf Club 7,228 yards; Par 71 Purse: $1.8…

Friday

Sydney

a-The Lakes (Host Course)

6,899 yards; Par 72

b-The Australian Golf Club

7,228 yards; Par 71

Purse: $1.8 million

Second Round

Note: Tournament is played on two courses with different pars.

Min Woo Lee, Australia 67a-64b—131 -12 Patrick Rodgers, United States 64a-70b—134 -9 Connor Syme, Scotland 64b-70a—134 -9 Sam Brazel, Australia 70a-65b—135 -8 Joaquin Niemann, Chile 66b-69a—135 -8 Jhonattan Vegas, Venezuela 66b-69a—135 -8 Alex Fitzpatrick, England 68b-68a—136 -7 Grant Forrest, Scotland 65b-71a—136 -7 Jeffrey Guan, Australia 70b-66a—136 -7 Ryo Hisatsune, Japan 69a-67b—136 -7 David Horsey, England 66b-70a—136 -7 Rikuya Hoshino, Japan 68a-68b—136 -7 Samuel Jones, New Zealand 69a-67b—136 -7 Jason Scrivener, Australia 72a-64b—136 -7 Lars Van Meijel, Netherlands 70b-66a—136 -7 Laurie Canter, England 70b-67a—137 -6 Cameron Davis, Australia 63a-74b—137 -6 Lucas Herbert, Australia 68b-69a—137 -6 Hayden Hopewell, Australia 65a-72b—137 -6 Matt Jones, Australia 69b-68a—137 -6 Yuto Katsuragawa, Japan 67a-70b—137 -6 Alexander Levy, France 66a-71b—137 -6 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 69b-69a—138 -5 Marc Leishman, Australia 71a-67b—138 -5 Kyle Michel, Australia 70a-68b—138 -5 Matias Sanchez, Australia 71a-67b—138 -5 Kit Bittle, New Zealand 68a-71b—139 -4 Aaron Baddeley, Australia 67b-72a—139 -4 Oliver Farr, Wales 73b-66a—139 -4 Nicolo Galletti, United States 66a-73b—139 -4 Philipp Katich, Germany 68b-71a—139 -4 Richard Mansell, England 71b-68a—139 -4 Conor Purcell, Ireland 68a-71b—139 -4 Adam Scott, Australia 71b-68a—139 -4 Cameron Smith, Australia 71a-68b—139 -4 Elvis Smylie, Australia 68a-71b—139 -4 Jasper Stubbs, Australia 69a-70b—139 -4 Jak Carter, Australia 69a-70b—139 -4 Sean Crocker, United States 66a-74b—140 -3 Kade McBride, Australia 72b-68a—140 -3 Calum Hill, Scotland 70b-70a—140 -3 Joel Moscatel, Spain 71a-69b—140 -3 Mark Power, Ireland 67a-73b—140 -3 Darcy Brereton, Australia 68b-72a—140 -3 Connor McKinney, Australia 70a-70b—140 -3 Julian Suri, United States 71b-69a—140 -3 John Catlin, United States 67a-73b—140 -3 Andrew Dodt, Australia 72b-68a—140 -3 Jake McLeod, Australia 71b-69a—140 -3 Jediah Morgan, Australia 72b-68a—140 -3 Shae Wools Cobb, Australia 68b-72a—140 -3 Rafa Cabrera Bello, Spain 74b-66a—140 -3 Adam Bland, Australia 69a-72b—141 -2 Travis Smyth, Australia 71a-70b—141 -2 Frank Kennedy, England 70b-71a—141 -2 Tom McKibbin, Northern Ireland 72b-69a—141 -2 Lawry Flynn, Australia 67b-74a—141 -2 Adrian Meronk, Poland 73b-68a—141 -2 Pierre Pineau, France 69b-72a—141 -2 Michael Block, United States 71a-70b—141 -2 Soren Kjeldsen, Denmark 70b-71a—141 -2 Tom Power Horan, Australia 71a-70b—141 -2 Scott Strange, Australia 68a-73b—141 -2 Angel Ayora Fanegas, Spain 69a-72b—141 -2 Steven Brown, England 72b-69a—141 -2 Simon Hawkes, Australia 72b-69a—141 -2 Rhein Gibson, Australia 72b-69a—141 -2

Missed Cut

Nick Hardy, United States 73b-69a—142 -1 Taichi Kho, Hong Kong 69b-73a—142 -1 Kazuma Kobori, New Zealand 73b-69a—142 -1 Andre Lautee, Australia 69b-73a—142 -1 Andrew Martin, Australia 73b-69a—142 -1 David Micheluzzi, Australia 68b-74a—142 -1 Zach Murray, Australia 68b-74a—142 -1 Eddie Pepperell, England 72a-70b—142 -1 Michael Sim, Australia 72b-70a—142 -1 Justin Warren, Australia 72a-70b—142 -1 Jordan Zunic, Australia 71b-71a—142 -1 Ben Campbell, New Zealand 71a-72b—143 E Anthony Choat, Australia 71a-72b—143 E Brett Coletta, Australia 72b-71a—143 E Chris Crabtree, Australia 74b-69a—143 E Harrison Crowe, Australia 71a-72b—143 E Ben Ferguson, Australia 69a-74b—143 E Daniel Gale, Australia 69b-74a—143 E Jordan Gumberg, United States 71b-72a—143 E Cameron John, Australia 68b-75a—143 E Peter Lonard, Australia 72a-71b—143 E Haraldur Magnus, Iceland 72a-71b—143 E Jack Murdoch, Australia 70a-73b—143 E Haydn Barron, Australia 74a-70b—144 +1 Phoenix Campbell, Australia 69b-75a—144 +1 Marc Hammer, Germany 72b-72a—144 +1 Michael Hendry, New Zealand 73b-71a—144 +1 Kazuki Higa, Japan 71a-73b—144 +1 Taishi Moto, Japan 69b-75a—144 +1 Geoff Ogilvy, Australia 76b-68a—144 +1 Anthony Quayle, Australia 73a-71b—144 +1 Brett Rankin, Australia 74a-70b—144 +1 Luke Toomey, New Zealand 74a-70b—144 +1 Peter Wilson, Australia 73a-71b—144 +1 Blake Windred, Australia 72b-72a—144 +1 Christopher Wood, Australia 73b-71a—144 +1 Austin Bautista, Australia 67b-78a—145 +2 John Lyras, Australia 69b-76a—145 +2 Connor McDade, Australia 74a-71b—145 +2 Matthew Millar, Australia 72b-73a—145 +2 Kerry Mountcastle, New Zealand 70b-75a—145 +2 Lukas Nemecz, Austria 73a-72b—145 +2 Zack Swanwick, Australia 67a-78b—145 +2 Ben Wharton, Australia 70a-75b—145 +2 Andrew Campbell, Australia 73a-73b—146 +3 Louis Dobbelaar, Australia 77a-69b—146 +3 Daniel Hillier, New Zealand 73b-73a—146 +3 Rico Hoey, United States 72b-74a—146 +3 Denzel Ieremia, New Zealand 71a-75b—146 +3 Andrew Kelly, Australia 73a-73b—146 +3 Corey Lamb, Australia 73b-73a—146 +3 James Marchesani, Australia 74b-72a—146 +3 Richard McEvoy, England 75b-71a—146 +3 John Senden, Australia 74a-72b—146 +3 Lincoln Tighe, Australia 75a-71b—146 +3 Nick Voke, New Zealand 72a-74b—146 +3 Gunner Wiebe, United States 75a-71b—146 +3 Derek Ackerman, United States 73b-74a—147 +4 Nathan Barbieri, Australia 77b-70a—147 +4 Darren Beck, Australia 73a-74b—147 +4 Jack Buchanan, Australia 74a-73b—147 +4 Jarryd Felton, Australia 73b-74a—147 +4 Tim Hart, Australia 74a-73b—147 +4 Chang Gi Lee, South Korea 75a-72b—147 +4 Robert Macintyre, Scotland 70a-77b—147 +4 Aaron Pike, Australia 75b-72a—147 +4 Brady Watt, Australia 74a-73b—147 +4 Joshua Armstrong, Australia 76a-72b—148 +5 Braden Becker, Australia 70a-78b—148 +5 Nicolas Colsaerts, Belgium 77a-71b—148 +5 Josh Geary, New Zealand 74b-74a—148 +5 Matthew Griffin, Australia 72b-76a—148 +5 Toby Walker, Australia 77a-71b—148 +5 Lachlan Barker, Australia 72a-77b—149 +6 Ben Eccles, Australia 71a-78b—149 +6 Joshua Greer, Australia 76a-73b—149 +6 Jake Hughes, Australia 73a-76b—149 +6 Jack Munro, Australia 73a-76b—149 +6 Jack Thompson, Australia 76a-73b—149 +6 Brett Rumford, Australia 73b-77a—150 +7 Pietro Bovari, Italy 76a-75b—151 +8 Sung Jin Yeo, New Zealand 71b-81a—152 +9 William Bayliss, Australia 77b-76a—153 +10 John Axelsen, Denmark 77b-77a—154 +11 Jay Mackenzie, Australia 77a-77b—154 +11 Rhys Thomas, New Zealand 77b-79a—156 +13 Josh Younger, Australia 76b-80a—156 +13 Michael Pearce, Australia 83a-74b—157 +14 Dimi Papadatos, Australia 80b-78a—158 +15

