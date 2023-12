Hero World Challenge Par Scores

Sunday At Albany Nassau, Bahamas Purse: $3.5 million Yardage: 7,449; Par: 72 Final Round Scottie Scheffler, $1,000,000 69-66-65-68—268 -20 Sepp…

Sunday

At Albany

Nassau, Bahamas

Purse: $3.5 million

Yardage: 7,449; Par: 72

Final Round

Scottie Scheffler, $1,000,000 69-66-65-68—268 -20 Sepp Straka, $450,000 72-67-68-64—271 -17 Justin Thomas, $300,000 70-67-68-67—272 -16 Tony Finau, $212,500 67-71-68-67—273 -15 Matt Fitzpatrick, $212,500 70-68-65-70—273 -15 Jordan Spieth, $190,000 68-67-71-68—274 -14 Collin Morikawa, $185,000 69-69-70-68—276 -12 Brian Harman, $177,500 67-69-71-70—277 -11 Justin Rose, $177,500 72-71-68-66—277 -11 Viktor Hovland, $170,000 73-73-70-63—279 -9 Jason Day, $165,000 71-69-66-74—280 -8 Lucas Glover, $160,000 71-71-69-70—281 -7 Keegan Bradley, $152,500 72-74-68-68—282 -6 Max Homa, $152,500 69-73-71-69—282 -6 Cameron Young, $145,000 69-71-69-74—283 -5 Sam Burns, $140,000 71-76-68-69—284 -4 Rickie Fowler, $135,000 74-70-73-69—286 -2 Tiger Woods, $130,000 75-70-71-72—288 E Wyndham Clark, $125,000 76-73-71-70—290 +2 Will Zalatoris, $120,000 81-68-79-71—299 +11

