College Football National Signings

LSU

Xavier Atkins, lb, 6-0, 200, Summer Creek, Humble, Texas

Ahmad Breaux, dl, 6-2, 260, Ruston, Ruston, La.

Aeron Burrell, K, 6-2, 175, Parkway, Bossier City, La.

Ethan Calloway, ol, 6-7, 300, Lake Norman, Mooresville, N.C.

Bernard Causey II, cb, 6-0, 160, John F. Kennedy, New Orleans, La.

Kolaj Cobbins, lb, 6-3, 200, Destrehan, Destrehan, La.

Jo Cryer, ol, 6-4, 290, Natchitoches Central, Natchitoches, La.

Caden Durham, rb, 5-9, 195, Duncanville, Duncanville, Texas

Wallace Foster IV, cb, 5-10, 165, Warren Easton, New Orleans, La.

Trey’Dez Green, te, 6-6.5, 225, Zachary, Zachary, La.

Colin Hurley, qb, 6-0, 213, Trinity Christian Academy, Jacksonville, Fla.

CJ Jackson, edge, 6-5, 225, Tucker, Tucker, Ga.

De’Myrion Johnson, dl, 6-2, 275, Westgate, New Iberia, La.

Ju’Juan Johnson, s, 5-11, 188, Lafayette Christian Academy, Lafayette, La.

Khayree Lee Jr., ol, 6-5, 300, John Ehret, Marrero, La.

Dashawn McBryde, s, 6-2, 200, Denham Springs, Denham Springs, La.

Gabriel Reliford, dl, 6-1.5, 260, Evangel Christian Academy, Shreveport, La.

Joel Rogers, s, 6-0, 180, West Feliciana, Saint Francisville, La.

Tylen Singleton, lb, 6-1, 208, Many, Many, La.

Michael Turner, ath, 6-1, 150, John Curtis, New Orleans, La.

Shone Washington, dt, 6-4, 304, Life of Christ Academy-East Miss. CC, Terrytown, La.

Jelani Watkins, wr, 5-9, 160, Atascocita, Humble, Texas

PJ Woodland, cb, 6-0, 165, Oak Grove, Hattiesburg, Miss.

Maryland

Logan Bennett, ol, 6-6, 305, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Terez Davis, ol, 6-5, 290, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Keyshawn Flowers, lb, 6-2, 215, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Michael Hershey, dl, 6-5, 265, Spring Grove Area, Spring Grove, Pa.

Ryan Howerton, ol, 6-4, 295, St. Vincent Pallotti, Laurel, Md.

Lloyd Irvin, cb, 6-3, 175, Charles Herbert Flowers, Upper Marlboro, Md.

Brandon Jacob, s, 6-2, 170, Evans, Orlando, Fla.

Keyari James, lb, 6-1, 233, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Judah Jenkins, cb, 5-11, 175, Our Lady of Good Counsel, Olney, Md.

Braydon Lee, cb, 6-1, 170, C.H. Flowers HS, Springdale, Md.

Khristian Martin, qb, 6-3, 215, Highland Springs, Highland Springs, Va.

Shamar McIntosh, s, 6-0.5, 185, St. John’s, Washington, District of Columbia

Josiah Mclaurin, ath, 6-0, 180, Clinton, Clinton, N.C.

Michael McMonigle, ol, 6-6, 290, William Penn, York, Pa.

Jahmari Powell-Wonson, wr, 6-2, 185, Baltimore City College, Baltimore, Md.

Anthony Reddick, edge, 6-2, 220, Phoebus, Hampton, Va.

Anthony Robsock, ol, 6-6, 280, Central Dauphin, Harrisburg, Pa.

Lakhi Roland, cb, 6-1, 175, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Trevor Szymanski, ol, 6-5, 280, Loyola Blakefield, Towson, Md.

Davon Watkins, ol, 6-4, 315, St Marys, Annapolis, Md.

Mekhai White, ath, 6-3, 185, King George, King George, Va.

DeJuan Williams, rb, 5-11, 200, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Miami

Judd Anderson, qb, 6-6, 210, Warner Robins, Warner Robins, Ga.

Markel Bell, ol, 6-8, 340, Cleveland Central-Holmes CC, Cleveland, Miss.

Ny Carr, wr, 5-11, 168, Colquitt County, Moultrie, Ga.

Dylan Day, s, 5-11, 165, Southern Lab, Baton Rouge, La.

Nino Francavilla, ol, 6-3, 293, Cheshire Academy (Prep, Windsor, Conn.

Romanas Frederique Jr., cb, 6-0, 176, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Adarius Hayes, lb, 6-4, 210, Largo, Largo, Fla.

Artavius Jones, dl, 6-3, 280, Blountstown, Blountstown, Fla.

Marquise Lightfoot, edge, 6-5, 220, Kenwood Academy, Chicago, Ill.

Elija Lofton, te, 6-2, 220, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jordan Lyle, rb, 6-0, 180, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Ryan Mack, s, 5-11, 165, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Cole McConathy, edge, 6-5, 225, Spanish Fort, Spanish Fort, Ala.

Juan Minaya, ol, 6-6, 335, Paramus Catholic, Paramus, N.J.

Abram Murray, K, 6-1, 180, C.E. Byrd, Shreveport, La.

Zaquan Patterson, s, 6-0, 185, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Booker Pickett Jr., edge, 6-3, 205, Wharton, Tampa, Fla.

Deryc Plazz, ol, 6-5, 289, Mandarin, Jacksonville, Fla.

Cameron Pruitt, s, 6-3, 187, Theodore, Theodore, Ala.

Chance Robinson, wr, 6-1.5, 190, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Elias Rudolph, edge, 6-4, 205, Taft, Cincinnati, Ohio

Daylen Russell, dl, 6-1, 235, Columbus, Miami, Fla.

Justin Scott, dl, 6-4, 310, St. Ignatius, Chicago, Ill.

Isaiah Thomas, s, 6-2, 205, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Joshisa Trader, ath, 6-1, 175, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Chris Wheatley-Humphrey, rb, 6-0, 175, South Broward, Fort Lauderdale, Fla.

Michigan

Devon Baxter, edge, 6-6, 225, Gwynn Park, Brandywine, Md.

Jeremiah Beasley, lb, 6-1, 210, Belleville, Belleville, Mich.

Manuel Beigel, dl, 6-4, 282, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Conn.

Mason Curtis, lb, 6-4, 200, Ensworth, Nashville, Tenn.

Jadyn Davis, qb, 6-0.5, 202, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Jo’Ziah Edmond, cb, 6-1, 180, Northwood, Nappanee, Ind.

Lugard Edokpayi, de, 6-5, 225, Bishop McNamara, Forestville, Md.

Blake Frazier, ol, 6-5, 260, Vandegrift, Austin, Texas

Channing Goodwin, wr, 6-1, 180, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Jake Guarnera, ol, 6-4, 290, Ponte Vedra, Ponte Vedra Beach, Fla.

Luke Hamilton, ol, 6-5, 290, Avon High School, Avon, Ohio

Ted Hammond, dl, 6-5, 258, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Hogan Hansen, te, TE, 6-6, 220, Bellevue, Bellevue, Wash.

Micah Kaapana, rb, 5-11, 195, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jeremiah Lowe, cb, 5-11, 170, Frederick Douglass, Lexington, Ky.

Zach Ludwig, lb, 6-3, 202, South Park, South Park, Pa.

Jordan Marshall, rb, 5-10.5, 193, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Dominic Nichols, edge, 6-5, 252, Oakdale, Ijamsville, Md.

Jacob Oden, s, 6-1, 188, Harper Woods, Harper Woods, Mich.

Deyvid Palepale, dl, 6-3, 305, Manheim Township, Lancaster, Pa.

Brady Prieskorn, te, 6-6, 225, Adams, Rochester, Mich.

Ben Roebuck, ol, 6-7, 320, St. Edward, Lakewood, Ohio

Jaden Smith, ath, 6-3, 201, West Charlotte, Charlotte, N.C.

Andrew Sprague, ol, 6-8, 295, Rockhurst, Kansas City, Mo.

I’Marion Stewart, wr, 5-10, 180, Kenwood Academy, Chicago, Ill.

Cole Sullivan, lb, 6-3, 200, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.

Owen Wafle, dl, 6-1, 290, Hun School, Princeton, N.J.

Michigan St.

Andrew Brinson IV, ath,TH, 6-0.5, 175, Gaither, Tampa, Fla.

Kekai Burnett, de, 6-2, 225, Punahou School, Honolulu

Austin Clay, wr, 6-1, 165, Midpark, Cleveland, Ohio

Justin Denson, cb, 6-1, 180, Wyoming Seminary Upper School, Kingston, Pa.

Makhi Frazier, rb, 5-11, 215, McKinney, McKinney, Texas

Wyatt Hook, te, 6-5.5, 235, Homestead, Cupertino, Calif.

Rakeem Johnson, OG, 6-3, 255, Bishop Kelly HS, Boise, Idaho

Charlton Luniewski, ol, 6-5, 280, Cincinnati Hills Christian Academy, Cincinnati, Ohio

Mercer Luniewski, ol, 6-7, 300, Cincinnati Hills Christian Academy, Cincinnati, Ohio

Nick Marsh, wr, 6-3, 200, River Rouge, River Rouge, Mich.

Alessio Milivojevic, qb, 6-3, 220, St. Francis, Wheaton, Ill.

Payton Stewart, ol, 6-6, 250, Kelso HS, Kelso, Wash.

Jaylen Thompson, cb, 6-0.5, 173, Riverdale, Murfreesboro, Tenn.

Brandon Tullis, rb, 6-0.5, 205, Memorial, Frisco, Texas

Jadyn Walker, lb, 6-3, 210, Portage Northern, Portage, Mich.

Keshawn Williams, cb, 6-1, 178, Riverdale, Murfreesboro, Tenn.

Rustin Young, OG, 6-4, 270, Saint Louis, Honolulu

Minnesota

Mason Carrier, lb, 6-2, 225, Detroit Lakes, Detroit Lakes, Minn.

Brett Carroll, ol, 6-4.5, 285, Olathe East, Olathe, Kan.

Mike Gerald, cb, 5-11, 170, Morton Ranch, Katy, Texas

Jaylin Hicks, dl, 6-3, 250, Iona Preparatory School, New Rochelle, N.Y.

Ohifame Ijeboi, rb, 6-0, 190, William Penn Charter, Philadelphia, Pa.

Julian Johnson, ath, 6-5, 210, Waubonsie Valley, Aurora, Ill.

Drake Lindsey, qb, 6-5, 220, Fayetteville, Fayetteville, Ark.

Sam Macy, edge, 6-4, 220, Chanhassen, Chanhassen, Minn.

Samuel Madu, cb, 6-1, 170, Archbishop Stepinac, White Plains, N.Y.

Koi Perich, s, 6-1, 195, Lincoln Secondary, Esko, Minn.

Zahir Rainer, s, 5-10, 185, Trinity Episcopal School, Richmond, Va.

Nathan Roy, ol, 6-5, 275, Mukwonago, Mukwonago, Wis.

Mo Saine, dl, 6-4, 260, Eden Prairie, Eden Prairie, Minn.

Simon Seidl, ath, 5-11, 175, Hill-Marray School, Sain Paul, Minn.

Jacob Simpson, te, 6-5, 210, Johnston, Johnston, Iowa

Dallas Sims, wr, 6-2.5, 195, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Jalen Smith, wr, 6-0, 185, Mankato West Senior, Mankato, Minn.

Riley Sunram, dl, 6-4, 295, Kindred, Kindred, N.D.

Jaydon Wright, rb, 5-10, 220, Bishop McNamara, Kankakee, Ill.

