Alfred Dunhill Championship Scores

Saturday At Leopard Creek Country Club Malelane, South Africa Purse: $1.5 million Yardage: 7,112; Par: 72 Third Round Louis Oosthuizen,…

Saturday

At Leopard Creek Country Club

Malelane, South Africa

Purse: $1.5 million

Yardage: 7,112; Par: 72

Third Round

Louis Oosthuizen, South Africa 70-68-63—201 Charl Schwartzel, South Africa 68-68-65—201 Christiaan Bezuidenhout, South Africa 68-70-68—206 Andy Sullivan, England 68-69-69—206 Wu Ashun, China 68-70-69—207 Marco Penge, England 69-66-72—207 Wynand Dingle, South Africa 70-68-70—208 Casey Jarvis, South Africa 67-67-74—208 Jayden Trey Schaper, South Africa 66-72-70—208 Matti Schmid, Germany 72-69-67—208 Johannes Veerman, United States 70-71-67—208 Robin Williams, South Africa 65-71-72—208 Sam Bairstow, England 71-66-72—209 Alejandro Del Rey, Spain 72-71-66—209 Luca Filippi, South Africa 68-70-71—209 Kristian Krogh Johannessen, Norway 70-72-67—209 Christiaan Maas, South Africa 67-73-69—209 Pieter Moolman, South Africa 70-72-68—210 Renato Paratore, Italy 69-70-71—210 Andrea Pavan, Italy 70-70-70—210 JC Ritchie, South Africa 73-67-70—210 Erik Van Rooyen, South Africa 68-70-72—210 Paul Waring, England 68-68-74—210 Ugo Coussaud, France 68-74-69—211 Will Enefer, England 72-71-68—211 Dylan Naidoo, South Africa 70-71-70—211 Matthias Schwab, Austria 70-71-70—211 Darius Van Driel, Netherlands 70-72-69—211 Dale Whitnell, England 71-69-71—211 Matthew Baldwin, England 74-68-70—212 Matthis Besard, Belgium 70-71-71—212 Aaron Cockerill, Canada 69-72-71—212 Keenan Davidse, South Africa 73-66-73—212 Manuel Elvira, Spain 66-71-75—212 Samuel Jones, New Zealand 67-75-70—212 Espen Kofstad, Norway 69-72-71—212 Christo Lamprecht, South Africa 67-69-76—212 Thriston Lawrence, South Africa 73-69-70—212 Antoine Rozner, France 71-71-70—212 Thomas Aiken, South Africa 71-72-70—213 Anthony Michael, South Africa 71-72-70—213 Jaco Prinsloo, South Africa 67-76-70—213 Adrien Saddier, France 68-75-70—213 Dylan Frittelli, South Africa 72-71-71—214 Scott Jamieson, Scotland 67-76-71—214 Joakim Lagergren, Sweden 68-71-75—214 Alexander Levy, France 71-72-71—214 James Morrison, England 69-73-72—214 Jaco Van Zyl, South Africa 68-74-72—214 Louis De Jager, South Africa 70-69-76—215 Jean Hugo, South Africa 72-71-72—215 Edoardo Molinari, Italy 70-73-72—215 Neil Schietekat, South Africa 72-69-74—215 Jamie Donaldson, Wales 71-70-75—216 Soren Kjeldsen, Denmark 71-71-74—216 Francesco Laporta, Italy 70-71-75—216 Mike Lorenzo-Vera, France 74-69-73—216 Wilco Nienaber, South Africa 72-70-74—216 Nikhil Rama, South Africa 71-71-74—216 Daniel Van Tonder, South Africa 72-71-73—216 Kyle Barker, South Africa 70-67-80—217 Joshua Berry, England 70-73-74—217 Dean Burmester, South Africa 69-73-75—217 Jeff Winther, Denmark 74-68-75—217 Darren Fichardt, South Africa 69-73-76—218 Chase Hanna, United States 72-71-75—218 Andrew Johnston, England 69-72-78—219 Zander Lombard, South Africa 73-70-76—219 Doug McGuigan, Scotland 73-70-78—221 Malcolm Mitchell, South Africa 69-72-81—222

