AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

Saturday At Heritage Golf Club Bel Ombre, Mauritius Purse: $1.2 million Yardage: 7,331; Par: 72 Third Round Louis Oosthuizen, South…

Saturday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,331; Par: 72

Third Round

Louis Oosthuizen, South Africa 68-69-65—202 Jacques De Villiers, South Africa 68-67-68—203 Laurie Canter, England 66-74-65—205 Jaco Prinsloo, South Africa 67-72-67—206 Jayden Trey Schaper, South Africa 65-74-67—206 Pieter Moolman, South Africa 67-71-69—207 Lyle Rowe, South Africa 66-71-70—207 Darren Fichardt, South Africa 66-72-70—208 Dylan Naidoo, South Africa 68-69-71—208 Marcel Schneider, Germany 67-68-73—208 Marcel Siem, Germany 69-69-70—208 Paul Waring, England 63-73-72—208 Daniel Brown, England 68-68-73—209 Louis De Jager, South Africa 67-72-70—209 Antoine Rozner, France 62-74-73—209 Thomas Aiken, South Africa 68-75-67—210 Oliver Farr, Wales 69-72-69—210 Kazuki Higa, Japan 70-70-70—210 Casey Jarvis, South Africa 67-73-70—210 Joakim Lagergren, Sweden 68-70-72—210 Jeff Winther, Denmark 69-68-73—210 Oliver Bekker, South Africa 71-69-71—211 John Catlin, United States 69-71-71—211 Deon Germishuys, South Africa 68-74-69—211 Kristian Krogh Johannessen, Norway 69-70-72—211 Sebastian Soderberg, Sweden 69-65-77—211 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71-72—211 Soren Broholt Lind, Denmark 71-69-72—212 Pedro Figueiredo, Portugal 68-69-75—212 Jordan Gumberg, United States 70-73-69—212 Angel Hidalgo, Spain 74-69-69—212 Renato Paratore, Italy 68-74-70—212 Santiago Tarrio, Spain 68-72-72—212 Angel Ayora Fanegas, Spain 69-71-73—213 Sam Bairstow, England 71-71-71—213 Steven Brown, England 71-70-72—213 Jens Dantorp, Sweden 71-72-70—213 Andrew Johnston, England 71-71-71—213 Jacques Kruyswijk, South Africa 72-71-70—213 Alexander Levy, France 69-73-71—213 Andrea Pavan, Italy 68-75-70—213 Brandon Stone, South Africa 68-70-75—213 Tom Vaillant, France 71-70-72—213 Lars Van Meijel, Netherlands 67-71-75—213 Daniel Van Tonder, South Africa 72-69-72—213 Dan Erickson, United States 66-73-75—214 Guido Migliozzi, Italy 73-67-74—214 Wilco Nienaber, South Africa 69-68-77—214 Matthew Southgate, England 72-69-73—214 Ryan Van Velzen, South Africa 68-72-74—214 Chase Hanna, United States 69-72-74—215 Anthony Michael, South Africa 69-73-73—215 Garrick Porteous, England 74-69-72—215 Matthew Baldwin, England 73-68-75—216 Bradley Bawden, England 68-71-77—216 Rupert Kaminski, South Africa 67-74-75—216 Peter Karmis, South Africa 72-71-73—216 Andrew Martin, Australia 70-72-74—216 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-70-74—217 Haydn Porteous, South Africa 68-73-76—217 Jake Redman, South Africa 68-73-76—217 Toto Thimba Jr., South Africa 72-71-74—217 Marc Warren, Scotland 71-72-74—217 Danie Van Niekerk, South Africa 71-72-75—218 Daan Huizing, Netherlands 70-73-80—223

