AfrAsia Bank Mauritius Open Scores

Friday At Heritage Golf Club Bel Ombre, Mauritius Purse: $1.2 million Yardage: 7,331; Par: 72 Second Round Sebastian Soderberg, Sweden…

Friday

At Heritage Golf Club

Bel Ombre, Mauritius

Purse: $1.2 million

Yardage: 7,331; Par: 72

Second Round

Sebastian Soderberg, Sweden 69-65—134 Jacques De Villiers, South Africa 68-67—135 Marcel Schneider, Germany 67-68—135 Daniel Brown, England 68-68—136 Antoine Rozner, France 62-74—136 Paul Waring, England 63-73—136 Pedro Figueiredo, Portugal 68-69—137 Dylan Naidoo, South Africa 68-69—137 Wilco Nienaber, South Africa 69-68—137 Louis Oosthuizen, South Africa 68-69—137 Lyle Rowe, South Africa 66-71—137 Jeff Winther, Denmark 69-68—137 Darren Fichardt, South Africa 66-72—138 Joakim Lagergren, Sweden 68-70—138 Pieter Moolman, South Africa 67-71—138 Marcel Siem, Germany 69-69—138 Brandon Stone, South Africa 68-70—138 Lars Van Meijel, Netherlands 67-71—138 Bradley Bawden, England 68-71—139 Louis De Jager, South Africa 67-72—139 Dan Erickson, United States 66-73—139 Kristian Krogh Johannessen, Norway 69-70—139 Jaco Prinsloo, South Africa 67-72—139 Jayden Trey Schaper, South Africa 65-74—139 Nicolai Von Dellingshausen, Germany 68-71—139 Angel Ayora Fanegas, Spain 69-71—140 Oliver Bekker, South Africa 71-69—140 Soren Broholt Lind, Denmark 71-69—140 Laurie Canter, England 66-74—140 John Catlin, United States 69-71—140 Kazuki Higa, Japan 70-70—140 Casey Jarvis, South Africa 67-73—140 Guido Migliozzi, Italy 73-67—140 Santiago Tarrio, Spain 68-72—140 Ryan Van Velzen, South Africa 68-72—140 Matthew Baldwin, England 73-68—141 Steven Brown, England 71-70—141 Oliver Farr, Wales 69-72—141 Chase Hanna, United States 69-72—141 Rupert Kaminski, South Africa 67-74—141 Haydn Porteous, South Africa 68-73—141 Jake Redman, South Africa 68-73—141 Matthew Southgate, England 72-69—141 Tom Vaillant, France 71-70—141 Daniel Van Tonder, South Africa 72-69—141 Sam Bairstow, England 71-71—142 Deon Germishuys, South Africa 68-74—142 Andrew Johnston, England 71-71—142 Alexander Levy, France 69-73—142 Andrew Martin, Australia 70-72—142 Anthony Michael, South Africa 69-73—142 Renato Paratore, Italy 68-74—142 Toto Thimba Jr., South Africa 72-66—138 Thomas Aiken, South Africa 68-75—143 Jens Dantorp, Sweden 71-72—143 Alfredo Garcia-Heredia, Spain 73-70—143 Jordan Gumberg, United States 70-73—143 Angel Hidalgo, Spain 74-69—143 Daan Huizing, Netherlands 70-73—143 Peter Karmis, South Africa 72-71—143 Jacques Kruyswijk, South Africa 72-71—143 Andrea Pavan, Italy 68-75—143 Garrick Porteous, England 74-69—143 Danie Van Niekerk, South Africa 71-72—143 Marc Warren, Scotland 71-72—143 John Axelsen, Denmark 72-72—144 Matthis Besard, Belgium 73-71—144 Martin Couvra, France 68-76—144 Keenan Davidse, South Africa 69-75—144 Sam Hutsby, England 69-75—144 Jeong-Weon Ko, France 68-76—144 Matteo Manassero, Italy 67-77—144 Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 73-71—144 JJ Senekal, South Africa 72-72—144 Martin Vorster, South Africa 69-75—144 Estiaan Conradie, South Africa 73-80—153 Oliver Hundeboll Jorgensen, Denmark 73-80—153 Pierre Pellegrin, Mauritius 78-75—153 Rourke Van Der Spuy, South Africa 77-76—153 Jaco Van Zyl, South Africa 72-81—153 Robin Williams, South Africa 73-80—153 Tristen Strydom, South Africa 75-79—154 Rhys West, South Africa 76-78—154 Dylan Mostert, South Africa 81-75—156 Benjamin Rusch, Switzerland 72-84—156 Vaugh Van Deventer, South Africa 80-77—157 Albert Venter, South Africa 74-84—158 Joshua Berry, England 79-81—160 Combrinck Smit, South Africa 81-83—164 Alexander Knappe, Germany 69-WD

Missed Cut

Samuel Jones, New Zealand 71-73—144 Frank Kennedy, England 69-75—144 Tom Lewis, England 70-74—144 Malcolm Mitchell, South Africa 73-71—144 Max Rottluff, Germany 69-75—144 Merrick Bremner, South Africa 69-76—145 Wynand Dingle, South Africa 75-70—145 Sebastian Friedrichsen, Denmark 70-75—145 Mateusz Gradecki, Poland 69-76—145 Hennie O’Kennedy, South Africa 71-74—145 Hennie Otto, South Africa 71-74—145 Yurav Premlall, South Africa 74-71—145 Jovan Rebula, South Africa 73-72—145 Martin Rohwer, South Africa 70-75—145 Neil Schietekat, South Africa 73-72—145 Stefan Wears-Taylor, South Africa 69-76—145 Jack Davidson, Wales 71-75—146 Dylan Frittelli, South Africa 71-75—146 Nicolo Galletti, United States 74-72—146 Matthieu Pavon, France 70-76—146 Tapio Pulkkanen, Finland 70-76—146 Freddy Schott, Germany 70-76—146 Clement Sordet, France 70-76—146 Keagan Thomas, South Africa 72-74—146 Clancy Waugh, United States 73-73—146 Louis Albertse, South Africa 69-78—147 Jeppe Kristian Andersen, Denmark 71-76—147 Kyle Barker, South Africa 72-75—147 Haydn Barron, Australia 73-74—147 Jacques Blaauw, South Africa 72-75—147 Jonathan Broomhead, South Africa 72-75—147 Luca Filippi, South Africa 73-74—147 Joachim B. Hansen, Denmark 71-76—147 Stuart Manley, Wales 74-73—147 Keegan McClachlan, South Africa 70-77—147 Adam Breen, South Africa 73-75—148 Jamie Donaldson, Wales 71-77—148 Will Enefer, England 71-77—148 Jonathan Goth-Rasmussen, Denmark 68-80—148 Anton Karlsson, Sweden 73-75—148 Ruan Korb, South Africa 70-78—148 Nicolai Kristensen, Denmark 68-80—148 David Ravetto, France 71-77—148 Lauri Ruuska, Finland 77-71—148 Andrew Wilson, England 74-74—148 Heinrich Bruiners, South Africa 70-79—149 Ashley Chesters, England 75-74—149 Rhys Enoch, Wales 74-75—149 Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 73-76—149 Oihan Guillamoundeguy, France 73-76—149 Nikhil Rama, South Africa 70-79—149 David Wicks, England 74-75—149 Sean Bradley, South Africa 70-80—150 Ivan Cantero Gutierrez, Spain 77-73—150 Hayden Griffiths, South Africa 75-75—150 Luke Jerling, South Africa 73-77—150 Stuart Krog, Zimbabwe 74-76—150 JC Ritchie, South Africa 71-79—150 Regan Steyn, South Africa 78-72—150 Conner MacKenzie, South Africa 75-76—151 Julien Quesne, France 71-81—152 MJ Viljoen, South Africa 79-73—152 Robson Chinhoi, Zimbabwe 76-78—154 Soren Kjeldsen, Denmark 79-76—155 Aneurin Gounden, South Africa 73-83—156 Mike Lorenzo-Vera, France 78-78—156

