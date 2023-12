2023 NCAA Women’s Div I Volleyball Tournament Glance

All Times EST First Round Thursday, Nov. 30 W. Michigan 3, Auburn 0 Georgia Tech 3, S. Alabama 1 James…

All Times EST First Round Thursday, Nov. 30

W. Michigan 3, Auburn 0

Georgia Tech 3, S. Alabama 1

James Madison 3, Baylor 0

Marquette 3, E. Illinois 0

SMU 3, Texas St. 0

Penn St. 3, Yale 1

Miami 3, N. Iowa 1

Florida 3, Florida Gulf Coast 0

Hawaii 3, Iowa St. 1

Louisville 3, Wright St. 1

Purdue 3, Fairfield 0

Texas 3, Texas A&M 1

Kentucky 3, Wofford 0

Kansas 3, Omaha 0

Wisconsin 3, Jackson St. 0

Oregon 3, SE Louisiana 0

Friday, Dec. 1

Southern Cal 3, UMBC 0

W. Kentucky 3, Coastal Carolina 0

Houston 3, UC Santa Barbara 1

Minnesota 3, Utah St. 0

TCU 3, Florida St. 1

Missouri 3, Delaware 0

Arizona St. 3, Georgia 0

Tennessee 3, High Point 0

Dayton 3, Pepperdine 2

Pittsburgh 3, Coppin St. 0

Creighton 3, Colgate 0

Arkansas 3, Stephen F. Austin 0

Nebraska 3, LIU 0

BYU 3, Webser St. 0

Stanford 3, Fresno St. 0

Washington St. 3, Grand Canyon 0

___

Second Round Friday, Dec. 1

Penn St. 3, Kansas 2

Georgia Tech 3, Florida 2

Kentucky 3, Baylor 0

Louisville 3, W. Michigan 0

Purdue 3, Marquette 1

Texas 3, SMU 0

Wisconsin 3, Miami 0

Oregon 3, Hawaii 0

Saturday, Dec. 2

Tennessee 3, W. Kentucky 0

Southern Cal vs. Pittsburgh, 7 p.m.

Creighton 3, Minnesota 0

Arkansas 3, TCU 1

Nebraska 3, Missouri 0

Arizona St. 3, BYU 0

Stanford 3, Houston 2

Washington St. 3, Dayton 1

___

Regionals Dec. 7&9

Wisconsin vs. Penn St., TBD

Nebraska vs. Georgia Tech, TBD

Arkansas vs. W. Kentucky, TBD

Purdue vs. Oregon, TBD

Louisville vs. Creighton, TBD

Texas vs. Tennessee, TBD

Washington St. vs. Pittsburgh, TBD

Arizona St. vs. Stanford, TBD

___

Thursday, Dec. 14 At Amalie Arena, Tampa, Fla. Semifinals TBD

___

Sunday, Dec. 17 At Amalie Arena, Tampa, Fla. Championship

Semifinal winner, 3 p.m.

