Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 28 EAST Fordham 80, St. Peter’s 46 Hofstra 54, Army 43 Lehigh 58, Drexel 57 Merrimack 67, Siena…

Tuesday, Nov. 28

EAST

Fordham 80, St. Peter’s 46

Hofstra 54, Army 43

Lehigh 58, Drexel 57

Merrimack 67, Siena 64, OT

Saint Joseph’s 71, Bucknell 46

Yale 61, Marist 45

SOUTH

Bethune-Cookman 68, Jacksonville 63

Georgia St. 90, W. Carolina 57

Murray St. 88, UT Martin 75

Nicholls 68, Dillard 36

Northwestern St. 105, Southern (NO) 38

Old Dominion 60, Elon 29

MIDWEST

North Dakota 82, Minot St. 53

S. Dakota St. 95, Washburn 58

SE Louisiana 64, Wichita St. 36

SE Missouri 86, Harris-Stowe 48

W. Illinois 86, Chicago St. 72

SOUTHWEST

Arkansas St. 85, Ark.-Pine Bluff 65

FAR WEST

Cal Baptist 79, S. Utah 66

Colorado 85, Boston U. 55

New Mexico 81, E. Illinois 78, OT

Southern Cal 85, Cal Poly 44

UC San Diego 77, San Diego St. 71, OT

UC Santa Barbara 87, UC Santa Cruz 46

Utah 100, Carroll College 44

Wyoming 86, BYU 74

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.