Women’s College Basketball Scores

Monday, Nov. 27

EAST

Iona 67, Wagner 55

SOUTH

Lipscomb 64, MVSU 55

Louisiana-Lafayette 76, Loyola (NO) 47

UAB 85, Jacksonville St. 78, OT

Wofford 65, Southern Wesleyan 42

MIDWEST

Bowling Green 68, Duquesne 66

Miami (Ohio) 58, Xavier 57, OT

Omaha 87, CS Bakersfield 79, OT

Wright St. 89, Marshall 78

SOUTHWEST

Houston Christian 79, Howard Payne 51

Incarnate Word 57, Prairie View 44

FAR WEST

Long Beach St. 68, Pepperdine 53

Montana 108, Dickinson St. 57

San Jose St. 122, Bethesda 28

