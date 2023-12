Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 26 EAST Abilene Christian 87, Navy 62 Brown 59, Monmouth (NJ) 58 Buffalo 87, Kutztown 47 Dartmouth 43,…

Sunday, Nov. 26

EAST

Abilene Christian 87, Navy 62

Brown 59, Monmouth (NJ) 58

Buffalo 87, Kutztown 47

Dartmouth 43, New Hampshire 40

Delaware 73, Vermont 66

Fairfield 78, CCSU 52

Fairleigh Dickinson 64, Rider 59

Lafayette 60, St. Francis (Pa.) 58

Md.-Eastern Shore 70, UMBC 54

Penn St. 73, Providence 66

Towson 75, Quinnipiac 65

SOUTH

Alabama 72, Liberty 47

Auburn 68, Alabama A&M 45

Clemson 92, Ark.-Pine Bluff 66

Coastal Carolina 73, UNC-Wilmington 59

Duke 93, NC Central 45

Florida Gulf Coast 65, North Carolina 64

George Mason 70, Coppin St. 38

Louisville 81, Gonzaga 70

Manhattan 53, Howard 50

McNeese St. 102, Ecclesia 28

Miami 68, ETSU 44

Norfolk St. 58, Colgate 51

Queens (NC) 96, Wesleyan College 36

Tennessee St. 53, Bryant 43

UNC-Greensboro 64, Gardner-Webb 47

Villanova 74, Wake Forest 65

William & Mary 59, FIU 57

MIDWEST

DePaul 93, Loyola Chicago 72

Drake 72, Maine 56

Evansville 103, Chicago St. 102, 3OT

Fort Wayne 90, W. Kentucky 77

Illinois 90, Canisius 58

Iowa 77, Kansas St. 70

Middle Tennessee 81, SIU-Edwardsville 74

Minnesota 67, Stony Brook 54

Ohio 75, IUPUI 71

Ohio St. 83, Cornell 40

Purdue 95, S. Indiana 57

Richmond 83, Louisiana Tech 56

Saint Louis 79, Ill. Chicago 75

SOUTHWEST

Baylor 93, Alcorn St. 47

Houston 81, New Orleans 54

Mississippi St. 102, Tulsa 58

Oklahoma St. 82, Missouri St. 51

Texas A&M-CC 60, Texas St. 52

UTEP 95, North Alabama 88

FAR WEST

Boston U. 63, N. Colorado 52

Colorado St. 62, San Francisco 53

Georgetown 65, Cal St.-Fullerton 55

Idaho St. 55, Air Force 52

Penn 76, UC San Diego 68

Stanford 79, Albany (NY) 35

Washington 58, Hawaii 41

