Women’s College Basketball Scores

Friday, Nov. 24

EAST

Bucknell 68, Robert Morris 54

CS Bakersfield 62, LIU Brooklyn 57

Florida Gulf Coast 83, Delaware 68

LSU 99, Niagara 65

Maryland 68, Green Bay 59

New Mexico St. 78, Hampton 47

North Carolina 54, Vermont 51

Pittsburgh 88, N. Kentucky 57

Rhode Island 63, Youngstown St. 50

Syracuse 71, N. Iowa 54

UCF 61, St. John’s 48

VCU 76, Sacred Heart 62

Washington St. 90, UMass 48

West Virginia 84, Charlotte 56

SOUTH

Alabama 78, Louisville 73

Appalachian St. 68, Binghamton 57

Arizona St. 66, South Florida 49

Austin Peay 78, UMKC 63

Campbell 70, W. Michigan 61

Chattanooga 64, Kent St. 54

Dayton 75, Stetson 54

Detroit 71, SC-Upstate 64

ETSU 55, Norfolk St. 35

FIU 88, Bryant 59

Georgia Southern 85, North Florida 75

Georgia Tech 66, New Mexico 55

Gonzaga 102, Liberty 59

Jackson St. 80, Tarzans 33

Kansas St. 77, W. Kentucky 61

Miami 67, Colgate 49

Mississippi St. 81, Clemson 78

Morgan St. 53, UNC-Asheville 51

N. Illinois 72, Radford 55

NC State 79, Cincinnati 45

North Texas 71, Samford 59

South Carolina 101, MVSU 19

Southern Miss. 75, North Dakota 53

Vanderbilt 68, Iowa St. 53

Virginia 81, Tulane 59

William & Mary 63, Tennessee St. 53

MIDWEST

Cleveland St. 95, Chicago St. 41

Creighton 83, Michigan St. 69

Drake 77, Louisiana Tech 66

Harvard 69, N. Dakota St. 64

Iowa 98, Fort Wayne 59

Marquette 73, Boston College 65

Michigan 80, E. Michigan 44

Missouri 66, Tennessee Tech 65

Notre Dame 90, Ball St. 59

Richmond 77, Maine 43

S. Dakota St. 72, SC State 42

S. Illinois 66, George Washington 55

Toledo 74, SMU 73

Virginia Tech 59, Kansas 58

Wichita St. 63, Akron 61

SOUTHWEST

Arkansas 65, Wisconsin 62

Baylor 124, McNeese St. 44

Texas 101, High Point 39

Texas Tech 79, Rutgers 72

Tulsa 90, Ark.-Pine Bluff 79, OT

FAR WEST

Air Force 54, Hawaii 51

California 74, San Jose St. 51

Cent. Arkansas 90, Denver 84

Colorado 96, Kentucky 53

Georgetown 59, Pepperdine 40

Grand Canyon 55, Fresno St. 36

Illinois St. 87, Texas-Arlington 63

James Madison 65, Montana St. 62

N. Arizona 66, Portland 65

Nevada 73, South Alabama 62

Nicholls 63, E. Illinois 55

Pacific 77, Butler 66

Saint Mary’s (Cal) 73, NC A&T 65

San Diego 56, Weber St. 53

Santa Clara 62, Boise St. 52

Stanford 100, Florida St. 88

Texas A&M 84, Winthrop 32

UC Irvine 74, St. Thomas (MN) 63

UCLA 78, UConn 67

UNLV 68, UC Santa Barbara 49

Utah 98, Merrimack 34

Washington 57, Idaho St. 37

