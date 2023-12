Women’s College Basketball Scores

Thursday, Nov. 23 EAST Bowling Green 85, Lehigh 73 Princeton 77, Oklahoma 63 Sacred Heart 73, Tarzans 42 West Virginia…

Thursday, Nov. 23

EAST

Bowling Green 85, Lehigh 73

Princeton 77, Oklahoma 63

Sacred Heart 73, Tarzans 42

West Virginia 54, George Washington 51

SOUTH

Appalachian St. 68, Furman 63

Bethune-Cookman 64, Bradley 57

Campbell 60, Morgan St. 46

Elon 75, Georgia St. 68

Indiana St. 64, Radford 52

Mercer 73, Marist 67, OT

Michigan St. 95, James Madison 69

NC State 84, Kentucky 55

S. Illinois 55, Charlotte 52

South Florida 61, High Point 32

UCF 63, Jackson St. 54

VCU 56, St. John’s 51

MIDWEST

Creighton 57, Georgia Tech 46

Green Bay 85, UMass 52

Indiana 71, Tennessee 57

SOUTHWEST

Nebraska 75, Lamar 61

TCU 85, UTEP 56

Texas 84, Arizona St. 42

FAR WEST

Colorado 77, Cincinnati 60

Montana St. 75, New Mexico 57

Washington St. 87, Maryland 67

