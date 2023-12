Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 21 EAST CCSU 58, Mass.-Lowell 49 Coppin St. 61, Pittsburgh 56 La Salle 72, Rider 44 Lafayette 83,…

Tuesday, Nov. 21

EAST

CCSU 58, Mass.-Lowell 49

Coppin St. 61, Pittsburgh 56

La Salle 72, Rider 44

Lafayette 83, NJIT 60

Merrimack 65, Bryant 60

Navy 66, Binghamton 59

Northeastern 63, Wagner 46

Robert Morris 89, Penn State-Beaver 39

Villanova 63, Holy Cross 53

SOUTH

Alabama A&M 74, Ala.-Huntsville 44

Davidson 81, Wofford 51

Louisiana-Lafayette 64, Xavier (NO) 40

Louisiana-Monroe 107, Louisiana Christian 53

McNeese St. 107, North American 77

Murray St. 108, Bellarmine 78

New Orleans 53, Alcorn St. 42

North Alabama 70, UT Martin 63

Southern Miss. 61, Valparaiso 49

UNC-Asheville 67, Queens (NC) 53

W. Kentucky 63, Bucknell 45

Winthrop 62, St. Augustines 55

MIDWEST

Kent St. 64, Xavier 57

Milwaukee 70, Edgewood 50

N. Illinois 77, Lindenwood (Mo.) 60

Notre Dame 113, Chicago St. 35

SOUTHWEST

Arkansas St. 95, Hendrix 15

Sam Houston St. 66, Texas St. 62

FAR WEST

BYU 87, Saint Louis 66

Cal Poly 68, Seattle 43

Colorado St. 92, S.D. Mines 56

Fresno St. 74, Long Beach St. 65

Oregon 76, Nevada 47

San Diego St. 64, Westcliff 42

San Francisco 75, Yale 59

Santa Clara 75, Texas A&M-CC 54

St. Thomas (MN) 74, Saint Mary’s (Cal) 60

UC Davis 79, Sacramento St. 57

Utah Valley St. 76, Westminster (Utah) 42

Wyoming 78, Chadron St. 32

