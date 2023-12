Women’s College Basketball Scores

Saturday, Nov. 18 EAST Binghamton 73, St. Bonaventure 65 Cornell 52, Mount St. Mary’s 47 Duquesne 56, Pittsburgh 55 Lafayette…

Saturday, Nov. 18

EAST

Binghamton 73, St. Bonaventure 65

Cornell 52, Mount St. Mary’s 47

Duquesne 56, Pittsburgh 55

Lafayette 54, LIU Brooklyn 51

Le Moyne 63, Mass.-Lowell 61, OT

Md.-Eastern Shore 62, George Washington 59

NJIT 80, Wagner 36

Rider 58, Boston U. 55

Rutgers 80, St. Francis (Pa.) 51

SOUTH

Alabama A&M 62, Tennessee Tech 56, OT

Arizona 90, Memphis 67

BYU 67, Wake Forest 44

Campbell 70, W. Carolina 52

Chattanooga 75, Virginia-Wise 62

Coastal Carolina 78, Furman 72

Coppin St. 70, FIU 66

Davidson 62, Morgan St. 48

E. Kentucky 68, UAB 64

George Mason 83, Robert Morris 63

Louisiana-Lafayette 69, Nicholls 63, OT

Louisiana-Monroe 87, McNeese St. 53

Michigan 63, Middle Tennessee 49

Milwaukee 67, MVSU 61

Mississippi 67, Howard 54

Morehead St. 103, Midway 51

N. Kentucky 76, Marshall 66

North Carolina 68, Elon 39

Richmond 76, American 44

S. Dakota St. 55, UT Martin 38

Samford 69, Alabama St. 47

Southern Miss. 91, North Alabama 63

Stetson 71, Iona 62

UNC-Greensboro 63, Radford 60

Winthrop 54, SC State 45

MIDWEST

Ball St. 75, N. Iowa 64

Bowling Green 73, Xavier 64

Butler 53, Austin Peay 47

Cleveland St. 96, Cent. Michigan 57

Detroit 76, Dayton 60

E. Michigan 68, SIU-Edwardsville 65

Kansas 70, UMKC 61

Notre Dame 79, Illinois 68

South Dakota 83, DePaul 71

St. Thomas (MN) 70, Utah Valley St. 62

W. Illinois 76, Valparaiso 54

W. Kentucky 63, Miami (Ohio) 43

Wright St. 72, Indiana St. 63

SOUTHWEST

Ark.-Pine Bluff 118, Texas A&M-Texarkana 51

Colorado 84, SMU 69

Oral Roberts 93, Tulsa 87

UTSA 70, Texas-Arlington 66

FAR WEST

CS Bakersfield 65, Fresno St. 63

Cal Baptist 90, UTEP 87, OT

Gonzaga 80, Wyoming 64

Hope International 64, CS Northridge 60

New Mexico St. 57, Portland St. 38

Saint Louis 109, Chaminade 63

San Diego St. 68, Sacramento St. 45

Santa Clara 89, Oregon 50

UC Riverside 69, Antelope Valley 47

UNLV 93, New Hampshire 30

Utah 101, Alaska-Anchorage 57

Washington 80, Seattle 64

