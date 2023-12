Women’s College Basketball Scores

Friday, Nov. 17 EAST Bryant 72, CCSU 69 Buffalo 60, Stonehill 39 Georgetown 60, Fairleigh Dickinson 45 Lehigh 90, Yale…

Friday, Nov. 17

EAST

Bryant 72, CCSU 69

Buffalo 60, Stonehill 39

Georgetown 60, Fairleigh Dickinson 45

Lehigh 90, Yale 75

Rhode Island 67, Brown 56

Vermont 58, Quinnipiac 53

SOUTH

California 67, Auburn 53

Charlotte 93, Gardner-Webb 43

Coll. of Charleston 70, Charleston Southern 60

FAU 80, Chicago St. 57

Florida St. 79, Florida 75

High Point 80, Wofford 64

Jacksonville St. 67, Ala.-Huntsville 53

LSU 73, SE Louisiana 50

Lipscomb 74, Tennessee St. 43

Louisiana-Monroe 73, MVSU 62

Miami 61, Southern U. 57

Milwaukee 88, McNeese St. 67

NC Central 132, Mid-Atlantic Christian 22

Old Dominion 57, Texas Southern 38

Queens (NC) 61, SC-Upstate 51

MIDWEST

Ill. Chicago 87, SE Missouri 74

Indiana 112, Murray St. 79

N. Colorado 82, Omaha 70

Oakland 110, Cougars 51

SOUTHWEST

Arkansas 82, Arkansas St. 67

Sam Houston St. 96, Schreiner 43

Texas St. 66, Texas Rio Grande Valley 63

Texas Tech 91, Texas A&M Commerce 45

FAR WEST

Air Force 83, Army 61

Hawaii 65, San Francisco 51

Idaho 56, Cal St.-Fullerton 48

Nevada 64, Pepperdine 41

Oregon St. 86, UC Davis 48

UCLA 77, Princeton 74

Utah St. 72, Weber St. 62

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.