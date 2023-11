Women’s College Basketball Scores

Thursday, Nov. 16 EAST Albany (NY) 66, St. Bonaventure 56 Colgate 61, Canisius 55, OT Columbia 80, Towson 57 Harvard…

Thursday, Nov. 16

EAST

Albany (NY) 66, St. Bonaventure 56

Colgate 61, Canisius 55, OT

Columbia 80, Towson 57

Harvard 78, UMass 57

Manhattan 58, Fordham 44

Northeastern 58, Merrimack 47

Penn St. 69, St. John’s 53

UConn 80, Maryland 48

SOUTH

Alabama 70, South Florida 41

Davidson 69, Duke 62

Georgia 77, Mercer 57

Grambling St. 70, Arizona St. 67

Jacksonville 61, Georgia Southern 59

Louisiana-Monroe 73, Milwaukee 67

Louisville 111, Bellarmine 33

MVSU 85, McNeese St. 82

Morgan St. 75, Notre Dame of Maryland 32

Norfolk St. 67, Appalachian St. 53

South Carolina 109, Clemson 40

Virginia Tech 105, Houston Christian 36

W. Carolina 54, UNC-Wilmington 43

MIDWEST

Green Bay 65, Creighton 53

Kansas St. 65, Iowa 58

Loyola Chicago 67, Bradley 62, OT

Michigan St. 105, Detroit 44

Ohio 67, Dayton 61

Ohio St. 88, Boston College 66

Purdue 72, Texas A&M 58

S. Indiana 66, N. Illinois 60

W. Michigan 54, Youngstown St. 52

SOUTHWEST

Abilene Christian 65, Angelo St. 57

Georgia Tech 78, Rice 75

Lamar 72, LSU-Alexandria 48

North Texas 78, Stephen F. Austin 55

Prairie View 101, North American 44

FAR WEST

E. Washington 72, Corban 47

Loyola Marymount 66, Biola 36

Oregon 64, Grand Canyon 56

Portland 86, Warner Pacific 49

Stanford 86, Cal Poly 32

