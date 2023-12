Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 14 EAST Boston U. 60, Yale 53 Bryant 69, Stonehill 49 Buffalo 92, Niagara 75 Dartmouth 65, Keene…

Tuesday, Nov. 14

EAST

Boston U. 60, Yale 53

Bryant 69, Stonehill 49

Buffalo 92, Niagara 75

Dartmouth 65, Keene St. 41

Duke 66, Columbia 62

Lehigh 78, Delaware 77

Maine 59, Rhode Island 48

Saint Joseph’s 77, Penn 49

SOUTH

Austin Peay 68, Kentucky 63

Charlotte 67, UNC-Asheville 51

Duquesne 65, Howard 51

Florida Gulf Coast 81, FIU 48

Furman 71, Charleston Southern 68

Georgia St. 62, Kennesaw St. 52

High Point 59, Stetson 54

LSU 109, Kent St. 79

Lipscomb 77, Morehead St. 73

Murray St. 121, Cumberland (Tenn.) 63

Old Dominion 55, Xavier 43

Queens (NC) 101, Johnson & Wales (NC) 51

SC-Upstate 72, Lees-Mcrae 44

SE Louisiana 90, Southern (NO) 30

Samford 65, Troy 61

South Alabama 93, Tougaloo 57

Tulane 71, Prairie View 46

UNC-Greensboro 93, Pfeiffer 25

VCU 55, East Carolina 50

Winthrop 84, Erskine 43

Wofford 82, NC Central 52

MIDWEST

Ball St. 85, Chicago St. 56

Cent. Michigan 80, Concordia (MI) 57

Michigan 80, Oakland 39

Missouri 83, North Alabama 72

Nebraska 79, Alcorn St. 32

South Dakota 72, N. Colorado 59

Utah St. 62, UMKC 60

Wisconsin 66, S. Dakota St. 64

Wright St. 88, Mount Vernon Nazarene 64

SOUTHWEST

Arkansas 77, UALR 36

Baylor 84, Utah 77

Cent. Arkansas 56, UT Martin 45

Houston 106, Sam Houston St. 65

Houston Christian 79, St. Thomas (Texas) 49

Oral Roberts 94, Mid-America Christian 72

SMU 69, Nicholls 54

Texas 110, Texas-Arlington 64

Texas Southern 109, North American 67

UTEP 63, Texas A&M Kingsville 55

FAR WEST

Air Force 78, Regis 68

Arizona 79, San Diego 66

BYU 59, Utah Valley St. 44

Montana St. 62, San Jose St. 49

Portland 89, Seattle 61

Portland St. 74, Warner Pacific 62

Saint Mary’s (Cal) 52, UC Irvine 37

Santa Clara 71, CS Northridge 39

UNLV 100, Utah Tech 67

Washington St. 61, Montana 49

Wyoming 58, Denver 41

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.