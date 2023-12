Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 12 EAST Army 71, Fairleigh Dickinson 63 Auburn 76, Rutgers 56 Boston College 67, Northeastern 58 Brown 45,…

Sunday, Nov. 12

EAST

Army 71, Fairleigh Dickinson 63

Auburn 76, Rutgers 56

Boston College 67, Northeastern 58

Brown 45, Georgetown 43

Harvard 85, Quinnipiac 41

Hofstra 51, Wagner 48, OT

Iona 80, LIU Brooklyn 59

Loyola (Md.) 77, Binghamton 73

Maine 69, UMass 48

New Hampshire 59, Howard 51

Notre Dame 104, NJIT 57

Rider 61, Merrimack 47

Seton Hall 73, Bryant 45

Siena 56, Dartmouth 49

SOUTH

Alabama 85, Morehead St. 44

Clemson 90, Mercer 66

George Mason 77, William & Mary 72

Kent St. 64, Louisiana-Lafayette 55

LSU 109, MVSU 47

Longwood 88, Chowan 59

Louisville 81, DePaul 74

Marshall 79, Chattanooga 74

Miami 78, Fordham 39

Mississippi St. 84, Jacksonville St. 45

NC State 92, UConn 81

Norfolk St. 70, Radford 46

North Carolina 74, Davidson 70

Prairie View 85, McNeese St. 70

Princeton 65, Middle Tennessee 60

Richmond 105, Delaware St. 44

Sacred Heart 63, Morgan St. 55

South Carolina 114, Maryland 76

UNC-Asheville 53, Tennessee St. 38

Vanderbilt 73, Fairfield 70

Virginia 74, Campbell 49

MIDWEST

Bradley 65, Cent. Michigan 62

Butler 68, Detroit 61

Cleveland St. 74, Loyola Chicago 66

Dayton 91, Lindenwood (Mo.) 73

Drake 85, Iowa St. 73

E. Illinois 75, Valparaiso 62

Ill. Chicago 73, Milwaukee 70

Iowa 94, N. Iowa 53

Michigan St. 99, Wright St. 55

Minnesota 100, Chicago St. 42

Northwestern 87, Omaha 69

Ohio St. 108, IUPUI 58

Purdue 67, Southern U. 50

S. Indiana 86, Lady Oaks 38

SIU-Edwardsville 91, Evansville 83

Saint Louis 93, Missouri 85

W. Illinois 95, N. Illinois 62

SOUTHWEST

New Mexico St. 59, Incarnate Word 52

Oklahoma 103, Oral Roberts 74

TCU 67, Rice 42

Texas 75, Liberty 57

Texas A&M 74, North Texas 55

Tulsa 65, Northwestern St. 53

FAR WEST

Arizona 70, Loyola Marymount 54

Cal St.-Fullerton 61, Sacramento St. 51

Colorado 86, Oklahoma St. 75

Gonzaga 91, Toledo 70

Long Beach St. 79, Nevada 57

New Mexico 64, Tarleton St. 55

Oregon St. 63, Villanova 56

Pacific 67, CS Bakersfield 54

Saint Mary’s (Cal) 61, UC San Diego 58, OT

Stanford 96, Indiana 64

UCLA 113, Bellarmine 64

Washington St. 64, Idaho St. 47

