Women’s College Basketball Scores

Friday, Nov. 10 EAST Boston U. 56, New Hampshire 47 Columbia 71, Seton Hall 61 Drexel 65, Delaware St. 33…

Friday, Nov. 10

EAST

Boston U. 56, New Hampshire 47

Columbia 71, Seton Hall 61

Drexel 65, Delaware St. 33

Fordham 66, Albany (NY) 63

George Washington 55, Manhattan 49

Monmouth (NJ) 74, St. John’s 69

NJIT 48, Merrimack 45, OT

Penn St. 107, Navy 44

Providence 57, Vermont 47

Rhode Island 78, Mass.-Lowell 38

Syracuse 101, CCSU 53

SOUTH

Alabama 79, Winthrop 50

Belmont 76, Georgia 50

Charlotte 84, Tennessee St. 35

Chattanooga 57, Austin Peay 52

Clemson 85, Charleston Southern 55

Denver 67, North Alabama 51

Fairfield 89, Lipscomb 66

Georgia St. 71, W. Michigan 58

Kennesaw St. 62, Running Eagles 45

Mississippi St. 67, SE Louisiana 46

NC A&T 114, Quakers 41

Nicholls 94, Knights 52

South Florida 67, Stetson 55

VCU 70, William & Mary 54

MIDWEST

Creighton 81, South Dakota 55

Detroit 83, Chicago St. 48

FIU 65, Texas Rio Grande Valley 64

SOUTHWEST

Arkansas 82, Murray St. 79

Houston 99, Air Force 61

Lamar 74, Texas-Arlington 57

Liberty 84, Stephen F. Austin 81, OT

Texas A&M Commerce 80, Trailblazers 56

Texas Tech 70, Tarleton St. 63

Tulsa 86, New Orleans 61

UTSA 58, New Mexico St. 55

FAR WEST

Arizona 87, N. Arizona 64

Arizona St. 75, Montana St. 62

BYU 77, Weber St. 49

Cal Baptist 76, San Diego St. 68

E. Washington 75, Utah St. 39

Fresno St. 100, Bobcats 47

Nebraska 71, Wyoming 52

Pacific 73, Cal St.-Fullerton 57

Southern Cal 67, Florida Gulf Coast 51

UNLV 85, Coll. of Charleston 60

Villanova 64, Portland 42

W. Kentucky 76, S. Utah 62

___

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.