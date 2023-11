Women’s College Basketball Scores

Thursday, Nov. 9 EAST Delaware 81, Longwood 55 Georgetown 68, Temple 45 Harvard 66, Boston College 59 Holy Cross 62,…

Thursday, Nov. 9

EAST

Delaware 81, Longwood 55

Georgetown 68, Temple 45

Harvard 66, Boston College 59

Holy Cross 62, Brown 54

Maine 58, La Salle 48

Marist 76, Army 68

Northeastern 78, UMass 74

Rutgers 86, Wagner 43

Siena 73, Binghamton 64

SOUTH

Auburn 60, Louisiana-Lafayette 54

Campbell 68, Coppin St. 55

Duke 88, Coastal Carolina 42

East Carolina 105, SC-Upstate 35

Florida 83, Bethune-Cookman 69

Florida St. 92, Tennessee 91

George Mason 84, Marshall 77

Howard 58, Mount St. Mary’s 39

Iowa 80, Virginia Tech 76

LSU 112, Queens (NC) 55

Louisiana Tech 88, Wildcats 52

Memphis 95, Alabama St. 51

Mercer 70, FAU 62

Miami 81, Jacksonville 53

Middle Tennessee 93, Florida A&M 48

North Florida 116, Eagles 44

Oklahoma 80, Mississippi 70

Radford 67, W. Carolina 49

South Alabama 77, Cent. Michigan 55

Vanderbilt 70, UT Martin 68

Wofford 85, Erskine 47

MIDWEST

DePaul 99, Stonehill 52

Drake 78, Saint Louis 66

E. Kentucky 74, SIU-Edwardsville 72

Indiana 96, E. Illinois 43

Loyola Chicago 74, Chicago St. 47

Missouri 98, Indiana St. 57

N. Dakota St. 112, Jimmies 59

Northwestern 92, Ill. Chicago 86, OT

Wisconsin 74, W. Illinois 52

SOUTHWEST

Arkansas St. 75, N. Illinois 62

North Texas 83, Grambling St. 60

Oral Roberts 100, Falcons 47

Prairie View 102, Rams 62

Rice 69, Abilene Christian 58

Texas A&M 73, Texas A&M-CC 50

FAR WEST

CS Northridge 81, Seattle 72, OT

Colorado St. 83, Alabama A&M 39

Nevada 69, Sacramento St. 53

New Mexico 57, Pepperdine 48

Portland St. 71, UC Davis 62

San Francisco 92, CS Stanislaus 70

San Jose St. 81, Bellarmine 65

UCLA 90, UC Riverside 52

Utah 108, SC State 48

Utah Tech 73, Jacksonville St. 58

Washington 113, NC Central 39

Washington St. 77, Gonzaga 72, OT

___

