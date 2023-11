Women’s College Basketball Scores

Wednesday, Nov. 8 EAST Navy 78, River Hawks 37 Niagara 75, St. Bonaventure 51 Norfolk St. 51, Drexel 49 UConn…

Wednesday, Nov. 8

EAST

Navy 78, River Hawks 37

Niagara 75, St. Bonaventure 51

Norfolk St. 51, Drexel 49

UConn 102, Dayton 58

UMBC 90, Bullets 83, 4OT

SOUTH

Georgia Southern 103, Yellow Jackets 49

Jackson St. 113, Magicians 39

Nicholls 69, Tulane 66

North Carolina 102, Gardner-Webb 49

Toledo 60, James Madison 49

Virginia 76, Md.-Eastern Shore 52

MIDWEST

Kansas 88, Northwestern St. 46

Michigan St. 87, Oakland 62

Minnesota 92, LIU Brooklyn 57

Omaha 89, Flames 59

Wichita St. 60, Presbyterian 41

Youngstown St. 55, Xavier 41

SOUTHWEST

Lamar 108, Steers 34

Oklahoma St. 74, New Orleans 66

TCU 86, Texas A&M Kingsville 48

Texas 80, Southern U. 35

FAR WEST

Colorado 97, Le Moyne 38

E. Washington 86, S. Utah 77

UC San Diego 88, Warriors 32

___

