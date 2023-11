Women’s College Basketball Scores

Tuesday, Nov. 7 EAST Colgate 71, Cornell 60 Penn St. 94, Bucknell 51 Pittsburgh 79, Yale 74 Providence 76, Hampton…

Tuesday, Nov. 7

EAST

Colgate 71, Cornell 60

Penn St. 94, Bucknell 51

Pittsburgh 79, Yale 74

Providence 76, Hampton 46

Rhode Island 91, Sacred Heart 40

Saint Joseph’s 71, Rider 49

Seton Hall 75, Iona 32

Syracuse 75, Lafayette 41

West Virginia 74, Loyola (Md.) 39

SOUTH

Davidson 86, SC-Upstate 51

Furman 71, UNC-Asheville 61

Jacksonville 66, Royals 47

Kentucky 74, ETSU 66

NC State 84, Charlotte 43

Tennessee 93, Florida A&M 64

UNC-Wilmington 78, Builders 42

VCU 72, Hofstra 44

MIDWEST

Bowling Green 89, Cleveland St. 86

Illinois 81, Morehead St. 61

Lipscomb 77, Evansville 58

S. Illinois 85, SE Missouri 70

Wisconsin 62, Milwaukee 51

SOUTHWEST

Arkansas 81, Louisiana-Monroe 76

Incarnate Word 68, Saints 40

Texas A&M-CC 79, Celts 41

Texas Tech 95, Texas Rio Grande Valley 53

FAR WEST

BYU 68, Montana St. 60

Pepperdine 63, UC Irvine 58

UC Santa Barbara 87, San Francisco 75

