TOTO Japan Classic Scores

Thursday

At Minori Course

Omitama, Japan

Purse: $2 million

Yardage: 6,598; Par: 72

First Round

Akie Iwai 33-30—63 Nasa Hataoka 33-31—64 Mone Inami 33-31—64 Yuna Nishimura 33-31—64 Shiho Kuwaki 32-33—65 Yu Liu 33-32—65 Xiyu Lin 32-34—66 Sora Kamiya 34-32—66 Hikaru Yoshimoto 32-34—66 Mi Hyang Lee 36-31—67 Ayaka Furue 34-33—67 Yan Liu 34-33—67 Rio Takeda 35-32—67 Albane Valenzuela 33-34—67 Shoko Sasaki 33-34—67 Jenny Shin 32-35—67 Seon Woo Bae 32-35—67 Gemma Dryburgh 33-34—67 Fumika Kawagishi 35-32—67 Ai Suzuki 32-35—67 Yuka Nii 36-32—68 Mami Fukuda 35-33—68 Jiyai Shin 34-34—68 Momoko Ueda 34-34—68 Lauren Coughlin 34-34—68 Hana Lee 35-33—68 Mao Saigo 36-32—68 Jasmine Suwannapura 33-35—68 Yuri Yoshida 36-32—68 Miyuu Abe 36-32—68 Erika Hara 35-33—68 Saki Nagamine 34-34—68 Rose Zhang 33-35—68 Eun-Hee Ji 36-32—68 Linnea Strom 33-35—68 Sakura Koiwai 36-33—69 Na Rin An 36-33—69 Lindy Duncan 37-32—69 Nanna Koerstz Madsen 35-34—69 Chanettee Wannasaen 34-35—69 Yuka Saso 34-35—69 Miyo Sato 35-34—69 Minami Katsu 35-34—69 Paula Reto 34-35—69 Erika Kikuchi 36-33—69 Serena Aoki 35-35—70 Minami Hiruta 36-34—70 Lala Anai 35-35—70 Maria Fassi 34-36—70 Jennifer Kupcho 34-36—70 Hinako Shibuno 35-35—70 Sayaka Takahashi 35-35—70 Miyuu Yamashita 36-34—70 Hannah Green 36-34—70 Pajaree Anannarukarn 36-34—70 Dani Holmqvist 35-35—70 Shuri Sakuma 35-35—70 Arpichaya Yubol 34-36—70 Andrea Lee 35-35—70 Stephanie Meadow 35-35—70 Sarah Kemp 36-35—71 Mao Nozawa 33-38—71 Kokona Sakurai 37-34—71 In Gee Chun 35-36—71 Emily Pedersen 37-34—71 Nana Suganuma 37-35—72 Chisato Iwai 35-37—72 Yuka Yasuda 35-37—72 Saiki Fujita 34-38—72 Hyo Joo Kim 36-36—72 Sarah Schmelzel 36-36—72 Celine Borge 38-34—72 Gina Kim 36-36—72 Peiyun Chien 37-36—73 Bailey Tardy 37-36—73 Esther Henseleit 37-36—73 Danielle Kang 37-36—73 Morgane Metraux 36-37—73

