The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican Scores

Sunday

At Pelican Golf Club

Belleair, Fla.

Purse: $3.3 million

Yardage: 6,349; Par: 70

Final Round

Lilia Vu, $487,500 67-66-62-66—261 Alison Lee, $262,260 68-67-62-67—264 Azahara Munoz, $262,260 64-69-64-67—264 Amy Yang, $170,594 69-65-61-70—265 Stephanie Kyriacou, $124,827 70-65-64-67—266 Emily Pedersen, $124,827 63-65-64-74—266 Ariya Jutanugarn, $76,061 64-70-68-65—267 Minami Katsu, $76,061 63-67-68-69—267 Megan Khang, $76,061 67-69-63-68—267 Lexi Thompson, $76,061 64-70-66-67—267 Ruoning Yin, $76,061 68-68-63-68—267 Wei-Ling Hsu, $54,700 67-68-65-68—268 Gaby Lopez, $54,700 65-67-65-71—268 Hae-Ran Ryu, $54,700 66-72-65-65—268 Amanda Doherty, $45,714 66-68-66-69—269 Linn Grant, $45,714 65-71-67-66—269 Rachel Kuehn, $0 66-69-67-67—269 Patty Tavatanakit, $45,714 63-72-62-72—269 In Gee Chun, $39,029 66-68-70-66—270 Brooke Henderson, $39,029 62-75-65-68—270 Wichanee Meechai, $39,029 66-66-70-68—270 Bianca Pagdanganan, $39,029 67-69-67-67—270 Grace Kim, $34,952 71-67-69-64—271 Sarah Schmelzel, $34,952 68-66-67-70—271 Cydney Clanton, $30,042 69-68-67-68—272 Allisen Corpuz, $30,042 66-72-67-67—272 Charley Hull, $30,042 68-67-71-66—272 Nelly Korda, $30,042 67-68-67-70—272 Jasmine Suwannapura, $30,042 66-65-73-68—272 Chanettee Wannasaen, $30,042 64-71-68-69—272 Lindy Duncan, $23,205 67-65-69-72—273 Ally Ewing, $23,205 67-71-65-70—273 Lydia Ko, $23,205 67-69-67-70—273 Jin Young Ko, $23,205 63-69-72-69—273 Jeong Eun Lee5, $23,205 70-69-65-69—273 Pornanong Phatlum, $23,205 65-72-67-69—273 Atthaya Thitikul, $23,205 66-72-67-68—273 Matilda Castren, $17,726 66-70-67-71—274 Jodi Ewart Shadoff, $17,726 68-66-70-70—274 Gina Kim, $17,726 70-65-67-72—274 Leona Maguire, $17,726 67-71-70-66—274 Gabriela Ruffels, $17,726 69-67-71-67—274 Dewi Weber, $17,726 64-69-71-70—274 Maria Fassi, $14,979 68-70-70-67—275 Soo Bin Joo, $14,979 68-70-70-67—275 Jaravee Boonchant, $13,398 66-68-68-74—276 Nicole Broch Estrup, $13,398 70-69-69-68—276 Georgia Hall, $13,398 65-73-67-71—276 Caroline Inglis, $13,398 66-69-72-69—276 Louise Rydqvist, $0 68-70-65-73—276 Hye Jin Choi, $11,179 72-67-69-69—277 Carlota Ciganda, $11,179 66-72-68-71—277 Muni He, $11,179 65-67-73-72—277 Jeongeun Lee6, $11,179 68-68-69-72—277 Pernilla Lindberg, $11,179 69-69-71-68—277 Yuna Nishimura, $11,179 69-70-69-69—277 Perrine Delacour, $9,653 67-65-72-74—278 Sarah Kemp, $9,653 68-68-73-69—278 Ruixin Liu, $9,653 67-70-69-72—278 Elizabeth Szokol, $8,987 69-69-68-73—279 Ashleigh Buhai, $8,100 70-68-73-69—280 Olivia Cowan, $8,100 68-71-71-70—280 Eun-Hee Ji, $8,100 71-66-72-71—280 Aline Krauter, $8,100 71-67-70-72—280 Polly Mack, $8,100 68-71-72-69—280 Hinako Shibuno, $8,100 66-73-69-72—280 Gemma Dryburgh, $7,406 67-72-75-67—281 Anna Nordqvist, $7,406 70-68-69-74—281 Frida Kinhult, $7,158 71-68-74-72—285 Min Lee, $6,989 70-68-73-75—286

