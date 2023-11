PGA Tour World Wide Technology Championship Par Scores

Friday At El Cardonal at Diamante Los Cabos, Mexico Purse: $8.2 million Yardage: 7,452; Par: 72 Partial Second Round Suspended…

Friday At El Cardonal at Diamante Los Cabos, Mexico Purse: $8.2 million Yardage: 7,452; Par: 72 Partial Second Round Suspended due to darkness Camilo Villegas 64-64—128 -16 Matt Kuchar 65-65—130 -14 Stephan Jaeger 66-65—131 -13 Justin Suh 66-65—131 -13 Kramer Hickok 65-67—132 -12 Chesson Hadley 66-66—132 -12 Erik van Rooyen 68-64—132 -12 Will Gordon 69-63—132 -12 Carson Young 69-64—133 -11 Doug Ghim 68-35—133 -11 Justin Lower 65-68—133 -11 Ludvig Aberg 68-65—133 -11 Jeffrey Kang 65-68—133 -11 Michael Kim 64-69—133 -11 Matti Schmid 65-68—133 -11 Davis Thompson 66-68—134 -10 Cameron Percy 62-72—134 -10 Nate Lashley 64-70—134 -10 Scott Piercy 66-68—134 -10 Lanto Griffin 69-66—135 -9 Taylor Montgomery 69-66—135 -9 Akshay Bhatia 69-66—135 -9 Cameron Champ 68-67—135 -9 Adam Long 69-66—135 -9 Brent Grant 68-67—135 -9 Brandon Wu 69-66—135 -9 Mackenzie Hughes 71-65—136 -8 Richy Werenski 70-66—136 -8 Lucas Glover 69-67—136 -8 Hayden Buckley 71-65—136 -8 Robby Shelton 70-66—136 -8 Chase Johnson 67-69—136 -8 Max McGreevy 68-68—136 -8 Austin Smotherman 69-67—136 -8 Lucas Herbert 69-67—136 -8 Brandt Snedeker 66-70—136 -8 Ryan Armour 69-67—136 -8 James Hahn 69-67—136 -8 Kevin Tway 67-69—136 -8 Andrew Putnam 68-69—137 -7 Chez Reavie 67-70—137 -7 Nick Hardy 70-67—137 -7 Ryan Palmer 71-66—137 -7 K.H. Lee 67-70—137 -7 Ryan Moore 68-69—137 -7 Brian Stuard 70-68—138 -6 Russell Knox 68-70—138 -6 Kelly Kraft 70-68—138 -6 Sam Ryder 69-69—138 -6 Taylor Pendrith 72-66—138 -6 Tano Goya 64-74—138 -6 Patton Kizzire 69-69—138 -6 MJ Daffue 69-69—138 -6 Luke List 66-72—138 -6 Adam Svensson 71-67—138 -6 Martin Laird 69-69—138 -6 Beau Hossler 66-72—138 -6 Ben Griffin 68-70—138 -6 Austin Eckroat 69-69—138 -6 Sebastian Vazquez 70-68—138 -6 Isidro Benitez 71-67—138 -6 Austin Cook 72-67—139 -5 Peter Malnati 73-66—139 -5 Thomas Detry 71-68—139 -5 J.J. Spaun 69-70—139 -5 Vince Whaley 73-66—139 -5 Troy Merritt 71-68—139 -5 Roberto Diaz 70-69—139 -5 Paul Haley II 67-72—139 -5 Martin Trainer 69-70—139 -5 Cameron Young 65-74—139 -5 Nico Echavarria 67-72—139 -5 Keith Mitchell 67-72—139 -5 Jason Dufner 69-70—139 -5 Henrik Norlander 69-71—140 -4 Mark Hubbard 68-72—140 -4 Robert Streb 70-70—140 -4 Zac Blair 71-69—140 -4 Chris Gotterup 72-68—140 -4 David Lipsky 70-70—140 -4 Brian Gay 69-71—140 -4 Chris Naegel 70-70—140 -4 Preston Summerhays (a) 72-68—140 -4 Matthias Schwab 68-73—141 -3 Zecheng Dou 73-68—141 -3 Ryan Brehm 69-72—141 -3 Kyle Westmoreland 68-73—141 -3 Ryo Ishikawa 71-70—141 -3 Harry Hall 69-72—141 -3 Sahith Theegala 70-71—141 -3 Davis Riley 72-69—141 -3 Jimmy Walker 69-72—141 -3 Brice Garnett 68-73—141 -3 Peter Kuest 72-69—141 -3 Andrew Landry 73-69—142 -2 C.T. Pan 72-70—142 -2 Tyler Duncan 70-72—142 -2 Charley Hoffman 69-73—142 -2 David Lingmerth 68-74—142 -2 Michael Gligic 72-70—142 -2 Scott Harrington 73-69—142 -2 Augusto Nunez 76-66—142 -2 Billy Davis (a) 71-71—142 -2 Peter Knade 74-68—142 -2 Kevin Yu 70-72—142 -2 Harry Higgs 70-72—142 -2 Stewart Cink 69-73—142 -2 Maverick McNealy 74-68—142 -2 Callum Tarren 70-72—142 -2 Ben Martin 72-71—143 -1 Greyson Sigg 69-74—143 -1 Ryan Gerard 71-72—143 -1 Harrison Endycott 69-74—143 -1 Dylan Frittelli 74-69—143 -1 Emiliano Grillo 74-70—144 E Jonathan Byrd 72-72—144 E Chris Kirk 72-72—144 E Kevin Roy 69-75—144 E Cody Gribble 71-74—145 +1 Doc Redman 73-72—145 +1 Ben Taylor 73-73—146 +2 Nick Watney 76-70—146 +2 Tyson Alexander 74-72—146 +2 Carl Yuan 75-72—147 +3 Jim Herman 76-71—147 +3 Jose Cristobal Islas (a) 75-72—147 +3 Trevor Cone 76-72—148 +4 Hunter Epson 73-75—148 +4 Michael Block 72-76—148 +4 Did not finish Satoshi Kodaira Kensei Hirata Isaiah Salinda Leaderboard SCORE THRU Camilo Villegas -16 18 Matt Kuchar -14 18 Stephan Jaeger -13 18 Justin Suh -13 18 Kramer Hickok -12 18 Chesson Hadley -12 18 Erik van Rooyen -12 18 Will Gordon -12 18

