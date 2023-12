PGA Tour Champions Qualifying First Stage Scores

Thursday At Soboba Springs Golf Club San Jacinto, Calif. Yardage: 7,090; Par: 72 a-amateur Third Round Michael Wright 65-71-69—205 Ho…

Thursday At Soboba Springs Golf Club San Jacinto, Calif. Yardage: 7,090; Par: 72 a-amateur Third Round Michael Wright 65-71-69—205 Ho Sung Choi 69-73-69—211 Cameron Percy 70-70-72—212 Brian Cooper 72-69-71—212 Steve Allan 71-74-69—214 Micah Rudosky 71-73-70—214 Gordon Burns 72-74-69—215 Jeff Gove 71-72-72—215 Keith Horne 71-70-74—215 David Bransdon 73-73-70—216 Harry Rudolph 73-74-69—216 Jonathan Kaye 74-71-71—216 Bobby Kalinowski 72-71-73—216 a-Bryan Hoops 72-73-72—217 Raphael Jacquelin 76-73-69—218 Justin Boatman 73-72-73—218 John Balfanz 71-74-73—218 Brett Melton 69-72-77—218 Bob May 74-74-71—219 Christopher Hanell 73-74-72—147 Cliff Kresge 76-73-71—220 Tracy Vest 73-74-73—220 a-Scott Fawcett 72-73-76—221 Chad McAdie 73-76-73—222 Joe Summerhays 77-71-74—222 Tom Walters 74-70-78—222 Robert Gamez 71-78-74—223 a-Chris Thomas 74-75-74—223 Fred Sutton 74-75-74—223 Pat Patterson 72-77-75—224 Mike Wagner 76-74-74—224 Fred Mills 75-77-72—224 Lennie Lippert 75-74-75—224 Rick Garboski 73-74-77—224 Kevin Baker 74-74-76—224 Dean Vomacka 74-72-78—224 Tom Kalinwoski 79-76-69—224 John Wade 75-70-79—224 Greg Bruckner 77-73-75—225 Alex Quiroz 75-77-73—225 David Heinen 74-73-78—225 Brad Adamonis 77-76-73—226 William Yanagisawa 79-75-72—226 Craig VanHorn 76-75-76—227 Mike Woodcock 77-75-75—227 Tony Rohlik 78-75-74—227 Morne Bekker 77-77-73—227 Michael Bruchet 78-78-71—227 Eric Rustand 77-79-72—228 Kendal Yonomoto 81-75-72—228 Jae Suh 80-75-74—229 Jeff Williams 75-75-80—230 Amandeep Johl 76-79-75—230 Dong Gun Kim 79-73-79—231 Bob Conrad 77-76-78—231 Rob West 76-79-76—231 Shigetoshi Hasegawa 77-77-78—232 a-Jeremy DeFalco 77-78-77—232 Kevin Dequise 81-78-73—232 Jayson Ray 79-77-77—233 Kirk Karasawa 81-71-82—234 Andy Orr 78-78-78—234 Darren Ernst 82-72-81—235 Ian Eyre 80-76-80—236 Shane Evangelist 83-75-78—236 William Belknap 80-80-85—245 a-Brad Grattan 83-82-83—248 Nick Morgan 86-84-86—256 Jeffrey Mason 90-85-86—261 Withdrew Klas Tenmark Monte Scheinblum Bernie Blan

