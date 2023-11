PGA Tour Champions Qualifying First Stage Par Scores

Thursday At Grand Bear Golf Club Saucier, Miss. Yardage: 7,140; Par: 72 Third Round Gibby Gilbert III 72-70-67—209 -7 Jeff…

Thursday At Grand Bear Golf Club Saucier, Miss. Yardage: 7,140; Par: 72 Third Round Gibby Gilbert III 72-70-67—209 -7 Jeff Martin 70-68-71—209 -7 Fran Quinn 71-68-70—209 -7 Robert Russell 71-70-70—211 -5 Eric Bogar 71-72-69—212 -4 Jason Schultz 71-72-69—212 -4 Steve Holmes 73-68-72—213 -3 Tim Bogue 74-72-68—214 -2 Shaun Micheel 76-68-70—214 -2 Tim Ailes 77-73-65—215 -1 Mick Smith 74-73-68—215 -1 Mike Stone 71-71-73—215 -1 Chris Gum 73-72-72—217 +1 Kent Jones 73-73-72—218 +2 Kevin Dillen 72-73-73—218 +2 Anthony Rodriguez 77-72-70—219 +3 Michael Crowley 75-72-72—219 +3 Jay Jurecic 76-72-71—219 +3 Steve Jurgensen 80-72-68—220 +4 Bobby Collins 71-72-77—220 +4 Steve Pleis 75-75-71—221 +5 Sonny Skinner 75-74-72—221 +5 Keith Nolan 74-72-75—221 +5 Stephen Mondshine 76-75-73—224 +8 Michael Brown 79-70-75—224 +8 Scott Foster 78-72-75—225 +9 a-Brendan Hester 70-79-76—225 +9 Marion Dantzler 77-73-76—226 +10 Christian Bennett 76-76-75—227 +11 Alejandro Mastretta 74-75-78—227 +11 Marcus Meloan 75-78-74—227 +11 Deane Pappas 82-78-69—229 +13 Britt Pavelonis 81-74-77—232 +16 Wes Stewart 80-83-69—232 +16 Paul Norris 80-75-78—233 +17 Ruben Gonzalez 76-80-77—233 +17 Michael Hood 78-79-77—234 +18 Robert Forde 79-80-75—234 +18 Ramiro Goti 79-78-79—236 +20 E.A. Tischler 81-77-78—236 +20 Jon Hoover 79-80-78—237 +21 Mark Newman 78-78-83—239 +23 Tommy Maddox 79-80-80—239 +23 Chad Cole 87-79-74—240 +24 William Little 81-78-82—241 +25 Troy Francis 91-80-75—246 +30 Steven Wells 83-84-80—247 +31 Bruce Henning 83-84-81—248 +32 Blaine Patin 87-88-81—256 +40 Jason Gornicki 89-84-86—259 +43 Withdrew Hector Gillermo Davila James Connolly a-Jed Hilton

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.