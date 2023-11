PGA Tour Champions Qualifying First Stage Par Scores

Thursday At Buckhorn Springs Golf & Country Club Valrico, Fla. Yardage: 7,004; Par: 72 Purse: $2.2 million Third Round Andrew…

Thursday At Buckhorn Springs Golf & Country Club Valrico, Fla. Yardage: 7,004; Par: 72 Purse: $2.2 million Third Round Andrew Johnson 69-77-63—209 -7 Andrew Marshall 70-69-71—210 -6 Kris Blanks 73-69-68—210 -6 Donald Carpenter III 69-73-70—212 -4 Simon Griffiths 70-70-72—212 -4 Craig Bowden 69-73-71—213 -3 Hank Kim 71-76-67—214 -2 Alan McLean 67-76-71—214 -2 Harold Wallace 75-72-69—216 E Guy Boros 73-72-71—216 E Greg Owen 76-73-68—217 +1 Mark Walker 73-74-70—217 +1 Jeff LeMaster 68-77-72—217 +1 Ryan Jansa 70-74-73—217 +1 Jesus Amaya 71-71-75—217 +1 Sam Arnold 73-74-71—218 +2 Frank Esposito 69-75-74—218 +2 John Smoltz 71-73-74—218 +2 Jesús Rivas 72-77-70—219 +3 David Morland IV 70-78-71—219 +3 Tim Weinhart 67-69-73—219 +3 Neal Lancaster 74-71-74—219 +3 Todd Demsey 71-77-72—220 +4 Robert Andrews 76-70-74—220 +4 Dick Mast 71-74-75—220 +4 Daniel Stone 75-70-75—220 +4 Nico Els 74-70-76—220 +4 Mikkel Reese 76-74-71—221 +5 Dusti Watson 76-74-71—221 +5 Robert Sullivan 72-77-73—222 +6 John Balmer 76-71-75—222 +6 Dennis Hendershott 74-73-75—222 +6 Billy Walsh 72-76-75—223 +7 Christian Cévaër 74-74-75—223 +7 Jarmo Sandelin 78-73-72—223 +7 Chad Proehl 74-72-77—223 +7 Javier Quevedo 76-71-77—224 +8 a-Jeff Mallette 78-78-68—224 +8 John Smith 75-74-76—225 +9 David Noto 76-75-74—225 +9 Jeff Mills 75-77-73—225 +9 Dave Pugh 77-78-70—225 +9 Hiram Silfa 77-78-70—225 +9 David Wettlaufer 75-76-75—226 +10 David Mathis 73-74-79—226 +10 Troy Parker 77-77-72—226 +10 a-Phillip Walters 74-83-69—226 +10 Brett Waldman 71-76-80—227 +11 Vance Welch 71-82-76—229 +13 Ermenegildo Vasquez 77-79-73—229 +13 Darrin Vaughan 79-78-72—229 +13 Ronald Totton 73-78-79—230 +14 Frank Lickliter II 77-80-74—231 +15 Jeffrey Widdows 77-78-77—232 +16 Greg Hart 77-78-78—233 +17 a-Marcel Olivares 79-76-78—233 +17 David Cauthen 76-79-79—234 +18 Randy Jewell 76-75-84—235 +19 Tim Kuchta 77-78-81—236 +20 Carl Pelletier 79-81-76—236 +20 James Chung 77-78-82—237 +21 Norm Shetler 77-80-81—238 +22 Charles Wyatt 83-83-74—240 +24 Harold Stafford 79-77-87—243 +27 Greg Newberry 91-74-78—243 +27 Paulo Fassari 84-89-82—255 +39 Tommy Boykin 90-86-82—258 +42 Disqualified Roy Fankhauser Brian Simmermacher Withdrew Lemon Gorospe Thomas Levet Jon Roseberry

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.