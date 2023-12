NL Cy Young Award Voting Ballots

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd 4th 5th Charles Odum, Associated Press ATL Snell Strider Steele Webb Steele JJ Cooper,…

Name, Affiliation Chapter 1st 2nd 3rd 4th 5th Charles Odum, Associated Press ATL Snell Strider Steele Webb Steele JJ Cooper, Baseball America ATL Snell Webb Senga Steele Burnes David Brandt, Associated Press AZ Snell Gallen Strider Wheeler Steele Barry M. Bloom, Sportico AZ Gallen Snell Strider Steele Webb Jordan Bastian, MLB.com CHI Webb Snell Wheeler Strider Gallen Katsushi Nagao, Kyodo News CHI Snell Webb Wheeler Gallen Steele C. Trent Rosecrans, The Athletic CIN Snell Webb Wheeler Strider Gallen Charlie Goldsmith, Cincinnati Enquirer CIN Snell Webb Gallen Strider Burnes Manny Randhawa, MLB.com COL Snell Webb Gallen Strider Burnes Thomas Harding, MLB.com COL Snell Strider Senga Steele Webb Bill Plunkett, Orange County Register LA Snell Burnes Senga Gallen Strider Fabian Ardaya, The Athletic LA Snell Webb Gallen Steele Wheeler Andre Fernandez, Miami Herald MIA Snell Gallen Strider Steele Webb Enrique Rojas, ESPN Deportes MIA Snell Strider Gallen Steele Burnes Adam McCalvy, MLB.com MIL Snell Webb Strider Wheeler Gallen Steve Megargee, Associated Press MIL Snell Webb Steele Gallen Strider Tim Britton, The Athletic NY Snell Webb Gallen Senga Steele Anthony DiComo, MLB.com NY Snell Webb Gallen Wheeler Burnes Alex Coffey, Philadelphia Inquirer PHI Snell Strider Gallen Steele Wheeler Todd Zolecki, MLB.com PHI Snell Webb Wheeler Strider Gallen Justice delos Santos, MLB.com PIT Snell Webb Gallen Senga Wheeler Kevin Gorman, Pittsburgh Tribune-Review PIT Snell Strider Gallen Wheeler Burnes Bernie Wilson, Associated Press SD Snell Strider Gallen Webb Steele Scott Miller, At Large SD Snell Webb Strider Burnes Gallen Alex Pavlovic, NBC Sports Bay Area SF Snell Webb Strider Gallen Wheeler Evan Webeck, San Jose Mercury News SF Snell Webb Strider Gallen Wheeler Katie Woo, The Athletic STL Snell Webb Gallen Wheeler Steele Rob Rains, STLSportsPage.com STL Snell Gallen Webb Strider Wheeler Mark Zuckerman, MASNsports.com WAS Snell Webb Strider Burnes Gallen Ken Rosenthal, The Athletic WAS Snell Webb Gallen Steele Strider

