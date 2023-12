NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 12 Sunday BALTIMORE RAVENS at LOS ANGELES CHARGERS —…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 12 Sunday

BALTIMORE RAVENS at LOS ANGELES CHARGERS — BALTIMORE: ILB Trenton Simpson, OLB Malik Harrison, CB Marlon Humphrey, C Sam Mustipher, G Sala Aumavae-Laulu, QB Josh Johnson. LOS ANGELES: TE Nick Vannett, OL Zack Bailey, DL Scott Matlock, RB Elijah Dotson, RB Isaiah Spiller, S AJ Finley, WR Simi Fehoko.

Monday

CHICAGO BEARS at MINNESOTA VIKINGS — CHICAGO: QB Nathan Peterman, RB D’Onta Foreman, OL Larry Borom, DL Dominique Robinson, LB Noah Sewell, DB Quindell Johnson, DB Tyrique Stevenson. MINNESOTA: QB Jaren Hall, TE Nick Muse, G Chris Reed, T Hakeem Adeniji, LB Nick Vigil, CB Akayleb Evans.

