NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 11 Sunday MINNESOTA VIKINGS at DENVER BRONCOS — MINNESOTA:…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 11 Sunday

MINNESOTA VIKINGS at DENVER BRONCOS — MINNESOTA: S Lewis Cine, WR Trishton Jackson, QB Jaren Hall, CB Akayleb Evans, LB Brian Asamoah II, TE Nick Muse, T Hakeem Adeniji. DENVER: S P.J. Locke, OLB Ronnie Perkins, ILB Ben Niemann, OLB Thomas Incoom, C Alex Forsyth, DE Elijah Garcia.

<

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.