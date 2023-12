NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 11 Sunday DALLAS COWBOYS at CAROLINA PANTHERS — DALLAS:…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 11 Sunday

DALLAS COWBOYS at CAROLINA PANTHERS — DALLAS: CB Noah Igbinoghene, QB Trey Lance, OT Asim Richards, CB Eric Scott, RB Deuce Vaughn. CAROLINA: LB Marquis Haynes, CB CJ Henderson, TE Hayden Hurst, OG Nash Jensen, OT Ricky Lee, WR Terrace Marshall.

PITTSBURGH STEELERS at CLEVELAND BROWNS — PITTSBURGH: DT Montravius Adams, OT Dylan Cook, S Minkah Fitzpatrick, RB Godwin Igwebuike, QB Mason Rudolph, CB Darius Rush. CLEVELAND: WR Marquise Goodwin, DT Siaki Ika, DE Isaiah McGuire, S Juan Thornhill, C Luke Wypler.

CHICAGO BEARS at DETROIT LIONS — CHICAGO: LB Micah Baskerville, OG Ja’Tyre Carter, S Quindell Johnson, WR Velus Jones, QB Nathan Peterman, DE Dominique Robinson, LB Noah Sewell. DETROIT: DT Isaiah Buggs, CB Steven Gilmore, WR Antoine Green, OG Jonah Jackson, DT Brodric Martin, LB Trevor Nowaske, DT Levi Onwuzurike.

LOS ANGELES CHARGERS at GREEN BAY PACKERS — LOS ANGELES CHARGERS: OG Zack Bailey, CB Essang Bassey, RB Elijah Dotson, TE Gerald Everett, WR Jalen Guyton, DT Scott Matlock, RB Isaiah Spiller. GREEN BAY: CB Jaire Alexander, LB Brenton Cox, S Rudy Ford, OT Caleb Jones, CB Kyu Blu Kelly, WR Samori Toure.

ARIZONA CARDINALS at HOUSTON TEXANS — ARIZONA: S Joey Blount, RB Michael Carter, OT Dennis Daley, RB Emari Demercado, DE Jonathan Ledbetter, WR Zach Pascal, WR Michael Wilson. HOUSTON: WR Noah Brown, LB Jake Hansen, QB Case Keenum, RB Dameon Pierce, TE Eric Saubert, LB Henry To’oTo’o, S Jimmie Ward.

TENNESSEE TITANS at JACKSONVILLE JAGUARS — TENNESSEE: WR Treylon Burks, OT Andre Dillard, LB Trevis Gipson, LB Caleb Murphy, CB Sean Murphy-Bunting, OG Calvin Throckmorton, QB Malik Willis. JACKSONVILLE: LB Yasir Abdullah, CB Tyson Campbell, WR Elijah Cooks, DT DaVon Hamilton, OT Cole Van Lanen.

LAS VEGAS RAIDERS at MIAMI DOLPHINS — LAS VEGAS: LB Amari Burney, C Hroniss Grasu, QB Brian Hoyer, OT Kolton Miller, DT Nesta Jade Silvera, LB Jaylon Smith, DT Byron Young. MIAMI: WR Braxton Berrios, WR Chase Claypool, OG Robert Hunt, OG Robert Jones, TE Durham Smythe, QB Skylar Thompson, RB Jeff Wilson.

NEW YORK GIANTS at WASHINGTON COMMANDERS — NEW YORK GIANTS: CB Adoree’ Jackson, RB Deon Jackson, S Bobby McCain, OT Joshua Miles, OT Evan Neal, DT Jordon Riley, K Cade York. WASHINGTON: FB Alex Armah, CB Tariq Castro-Fields, RB Antonio Gibson, OT Julian Good-Jones, TE Curtis Hodges, DE James Smith-Williams, WR Mitchell Tinsley.

