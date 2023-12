NFL Inactive Report

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report. Week 10 Sunday ATLANTA FALCONS at ARIZONA CARDINALS — ATLANTA:…

NEW YORK (AP) — The National Football League Inactive Report.

Week 10 Sunday

ATLANTA FALCONS at ARIZONA CARDINALS — ATLANTA: CB Dee Alford, DT Travis Bell, DE Joe Gaziano, OG Jovaughn Gwyn, WR Mack Hollins, DT David Onyemata, QB Logan Woodside. ARIZONA: OG Trystan Colon, RB Emari Demercado, OT D.J. Humphries, S Qwuantrezz Knight, C Doug Kramer, LB Ezekiel Turner, TE Blake Whiteheart.

DETROIT LIONS at LOS ANGELES CHARGERS — DETROIT: CB Steven Gilmore, DT Brodric Martin, LB Trevor Nowaske, DT Levi Onwuzurike, WR Donovan Peoples-Jones, OG Halapoulivaati Vaitai. LOS ANGELES: OG Zack Bailey, RB Elijah Dotson, S AJ Finley, DT Scott Matlock, RB Isaiah Spiller.

